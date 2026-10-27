Avertizare imediată cu Cod Portocaliu de ploi emisă de ANM. LISTA localităților vizate

<1 minut de citit Publicat la 16:38 27 Oct 2026 Modificat la 16:45 27 Oct 2026

Avertizare imediată cu Cod Portocaliu de ploi emisă de ANM Sursa foto: Getty Images

Județul Constanța se află, marți, sub avertizare nowcasting de Cod portocaliu de ploi, valabilă între orele 16:00–19:00. Sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, în condițiile în care, în unele zone avertizate, s-au acumulat deja cantități importante de apă.

Potrivit avertizării meteorologice, va ploua, iar prin acumulare cantitățile de apă vor depăși 25–35 de litri pe metru pătrat. De asemenea, în ultimele ore, în zona vizată de avertizare, s-au înregistrat, pe alocuri, acumulări de apă de 35–40 de litri pe metru pătrat.

Avertizarea vizează municipiul Constanța și localitățile Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Cogealac, Nicolae Bălcescu, Topraisar, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Mihai Viteazu, Cuza Vodă, Istria, Săcele, Pantelimon, Târgușor, Fântânele, Tortoman și Grădina.

Cantitățile însemnate de precipitații pot favoriza acumulările de apă pe carosabil și în zonele joase.

Avertizarea Cod portocaliu este valabilă până la ora 19:00.