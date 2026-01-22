Avertizare imediată de la ANM. Cod Galben de ceață și polei în șase judeţe din ţară

<1 minut de citit Publicat la 21:21 22 Ian 2026 Modificat la 21:21 22 Ian 2026

În funcție de condițiile locale, pe şosele se va forma ghețuș. Sursa foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis, joi seară, un cod galben de ceață densă și polei pentru șase județe din țară. Ceața va determina vizibilitate redusă sub 200 de metri, iar codul este valabil până la miezul nopții.

ANM a emis un cod galben de ceață, valabil până la ora 00:00. Astfel, județele vizate sunt următoarele:

Județul Ialomiţa: Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Drăgoești

Fierbinți-Târg, Coșereni, Dridu, Jilavele, Adâncata, Movilița, Sinești, Roșiori, Maia, Rădulești, Moldoveni, Drăgoești Județul Prahova: Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița, Olari

Brazi, Bărcănești, Puchenii Mari, Ciorani, Poienarii Burchii, Șirna, Gorgota, Râfov, Drăgănești, Dumbrava, Cocorăștii Colț, Balta Doamnei, Tinosu, Sălciile, Gherghița, Olari Județul Călăraşi: Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești, Nicolae Bălcescu

Budești, Fundulea, Lehliu Gară, Fundeni, Frumușani, Vasilați, Plătărești, Ileana, Sohatu, Sărulești, Șoldanu, Gălbinași, Lehliu, Valea Argovei, Nana, Crivăț, Tămădău Mare, Belciugatele, Gurbănești, Nicolae Bălcescu Județul Giurgiu: Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Comana, Ulmi, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Vărăști, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Colibași, Letca Nouă, Singureni, Grădinari, Joița, Valea Dragului, Clejani, Gostinari, Iepurești, Săbăreni, Cosoba, Herăști, Bulbucata

Bolintin-Vale, Florești-Stoenești, Comana, Ulmi, Mihăilești, Adunații-Copăceni, Călugăreni, Vărăști, Ghimpați, Bolintin-Deal, Găiseni, Ogrezeni, Crevedia Mare, Buturugeni, Bucșani, Colibași, Letca Nouă, Singureni, Grădinari, Joița, Valea Dragului, Clejani, Gostinari, Iepurești, Săbăreni, Cosoba, Herăști, Bulbucata Întreg județul Ilfov

Județul Dâmboviţa: Potlogi, Cornești, Răcari, Crevedia, Cojasca, Lungulețu, Ciocănești, Tărtășești, Finta, Conțești, Niculești, Brezoaele, Poiana, Butimanu, Slobozia Moară, Bilciurești

Se vor semnala: Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcție de condițiile locale, formarea ghețușului.