Avertizare imediată de la ANM. Cod galben de vânt puternic, rafalele vor atinge 90 km/h. Harta zonelor afectate

Atenţionare meteorologică, valabilă de luni până miercuri. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineaţa o avertizare imediată de cod galben de vânt puternic în unele regiuni ale României. Potrivit meteorologilor, rafalele vor atinge 90 km/h în zonele de la munte. Pe de altă parte, astăzi, în a doua zi de Paşte, va fi vreme mai caldă în unele judeţe, cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius.

ANM: Cod galben de vânt puternic în unele regiuni ale ţării

Oficialii ANM au anunţat în această dimineaţă că, începând de la ora 10:00, şi până miercuri, 15 aprilie, la ora 06:00, este în vigoare un cod galben de vânt puternic care vizează localităţile din județul Caraș-Severin, dar şi regiunile montane.

"În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la munte rafalele vor atinge 80...90 km/h. Notă: Intensificări ale vântului vor fi pe arii restrânse și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40…45 km/h.", au precizat meteorologii într-un comunicat dat publicităţii astăzi, 13 aprilie.

Atenţionare meteorologică, valabilă de luni până miercuri. Sursa foto: meteoromania.ro

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin

avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).

Cum va fi vremea în România, luni, 13 aprilie

Luni, 13 aprilie, a doua zi de Paşte, vine cu vreme şi mai caldă, cu temperaturi de până la 20 de grade Celsius. Acestea se vor înregistra la Timişoara. Locuitorii din Oradea vor avea cu un grad mai puţin, în timp ce la Miercurea Ciuc şi Constanţa, mercurul va urca în termometre până la 11 grade Celsius.

În cursul zilei de astăzi, la Baia Mare vor fi 18 grade Celsius, la Caraş-Severin vom avea 17 grade Celsius, iar la Sibiu, Cluj-Napoca, Bucureşti şi Craiova – 16℃.

Potrivit meteorologilor, marţi, 14 aprilie, minimele din România vor fi de 11 grade Celsius, iar maximele de 21 de grade, în timp ce miercuri, vom avea temperaturi între 12 şi 23 de grade Celsius.