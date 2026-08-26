Avertizare imediată de la ANM. Cod portocaliu și galben de furtuni în mai multe județe. Lista localităților afectate

1 minut de citit Publicat la 18:28 26 Aug 2026 Modificat la 18:28 26 Aug 2026

ANM a emis miercuri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu, valabilă de la ora 18:12 până la ora 19:00. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri seară, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă pentru județele Mureș, Harghita, Galați și Bistrița-Năsăud. O avertizare Cod portocaliu a fost emisă pentru mai multe localități din Mureș și Harghita, unde sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină.

Cod portocaliu în Mureș și Harghita

ANM a emis miercuri, o avertizare nowcasting Cod portocaliu, valabilă de la ora 18:12 până la ora 19:00. Avertizarea vizează localitățile Sovata, Eremitu, Ghindari, Chibed, Sărățeni, Măgherani și Bereni din județul Mureș, precum și Praid, Corund și Atid din județul Harghita.

În aceste zone sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 20-30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină de mici și medii dimensiuni, cu diametrul de 1-3 centimetri. ANM precizează că, în zona avertizată, în ultimele ore s-au acumulat deja cantități de 30-35 l/mp.

Cod galben în Galați

O avertizare nowcasting Cod galben, valabilă de la 18:05 până la 18:45, a fost emisă pentru localități din Galați. Aceasta vizează localitățile Măstăcani, Fârțănești, Foltești și Vlădești.

Potrivit avertizării, în aceste zone sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 15-25 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu viteze de 45-50 km/h.

Cod galben în Bistrița-Năsăud

ANM a emis o avertizare Cod galben, valabilă de la 17:45 până la ora 19:00, pentru localitățile Beclean, Teaca, Lechința, Chiochiș, Braniștea, Nușeni, Matei, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie și Silivașu de Câmpie din județul Bistrița-Năsăud.

În zonele vizate sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 15-20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului de 45-50 km/h și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.