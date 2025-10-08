Avertizare meteo imediată: Cod galben de ninsori și viscol de 120 km/h la munte. Care sunt județele afectate

<1 minut de citit Publicat la 14:34 08 Oct 2025 Modificat la 14:35 08 Oct 2025

ANM a anunțat ninsori și viscol în zona montană a două județe. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis miercuri o avertizare meteo Cod galben cu valabilitate imediată pentru vânt puternic.

Avertizarea a intrat în vigoare miercuri, la ora 12, și este valabilă până la ora 18 în cursul aceleiași zile.

În intervalul menționat, în zona montană a județului Caraș-Severin, la altitudini de peste 1.800 de metri, este semnalat vânt puternic, cu viteze la rafală de 90 până la 120 de km/h.

Un alt Cod galben a fost emis cu valabilitate miercuri, între orele 11:00 și 17:00.

În perioada respectivă, în zona de munte a județului Suceava, la întălțimi de peste 1.800 va cădea ninsoare iar vântul va atinge la rafală viteze de 70 - 85 km/h.

Din acest motiv, vizibilitatea în zonele afectate va scădea la sub 100 de metri, potrivit ANM.

Cele două avertizări Cod galben se suprapun parțial cu Codul roșu emis anterior de instituția citată pe fondul ciclonului Barbara, care traversează România.