Ce înseamnă zăpada în octombrie. Modelele meteorologice a celor mai grele șase ierni ne dau indicii pentru cum va fi cea care urmează

Iarna care urmează are tot mai multe semnale că va fi mai rece decât cele recente. FOTO: Getty Images

Iarna care urmează are tot mai multe semnale că va fi mai rece decât cele anterioare, iar unul dintre cele mai importanți indicatori este, surprinzător, stratul de zăpadă acumulat în Siberia în luna octombrie. Cercetările climatologice arată că această variabilă joacă un rol major și în formarea Vortexului Polar, mecanismul atmosferic care dictează distribuția aerului rece în emisfera nordică. Dacă stratul de zăpadă este extins la începutul sezonului rece, el poate declanșa o serie de reacții atmosferice care cresc semnificativ șansele ca iarna să fie rece și cu precipitații abundente.

Modelele meteorologice arată că extinderea stratului de zăpadă din Siberia în luna octombrie influențează încă din timp evoluția Vortexului Polar – circulația atmosferică dominantă din timpul iernii. Mai multe studii au demonstrat că un strat de zăpadă extins în această regiune are ca efect slăbirea vortexului stratosferic în lunile următoare.

Teoria este următoarea: prezența zăpezii determină formarea unui sistem puternic de înaltă presiune de iarnă deasupra Siberiei. Acest sistem trimite mai multă energie verticală în stratosferă, perturbând fluxul atmosferic normal și destabilizând Vortexul Polar. Iar un vortex slăbit înseamnă o circulație polară mai puțin eficientă – adică aerul rece nu mai rămâne „prizonier” în regiunea arctică, ci se poate scurge mai ușor spre latitudinile mijlocii, potrivit unei analize Severe Weather.

Consecința directă este o probabilitate mai mare de valuri de frig și episoade de ninsoare intensă în Statele Unite și Europa pe parcursul iernii.

Ce ne spune istoria despre iernile cu zăpadă mare în octombrie

Analiza datelor istorice confirmă această legătură. Cercetătorii au identificat cele șase ierni care au urmat unor luni octombrie cu strat de zăpadă mare în Siberia și au analizat tiparele de presiune și temperatură asociate.

Rezultatul arată că în acești ani, presiunea atmosferică a fost ridicată deasupra regiunilor polare, semn clar al unui vortex slăbit, iar circulația aerului s-a modificat substanțial. Zone extinse de joasă presiune s-au format din estul Statelor Unite până în Atlanticul de Nord, permițând pătrunderea aerului arctic în zonele temperate.

Temperaturile din acele ierni au arătat o răcire accentuată: aerul polar a coborât adânc spre latitudinile mijlocii, provocând episoade de frig sever în mare parte din jumătatea nordică și estică a Statelor Unite. Europa a resimțit și ea efectele, cu mase de aer mai reci și ierni mai aspre decât media.

Semnele pentru 2025/2026: un scenariu favorabil pentru frig și ninsori

Cele mai recente prognoze de la Centrul European ECMWF confirmă că extinderea stratului de zăpadă în Siberia este deja peste medie pentru luna octombrie. Hărțile meteorologice arată o acoperire excepțională cu zăpadă pentru mai mult de jumătate din lună, revenirea ninsorilor și în vestul Canadei și nord-vestul Statelor Unite – un alt semnal că atmosfera se configurează într-un mod favorabil pentru o iarnă mai rece.

Aceste date sugerează că un strat extins de zăpadă în octombrie nu doar că indică un sezon rece, ci și unul bogat în precipitații puternice. Mai exact, Statele Unite și Europa au șanse crescute să experimenteze ierni cu mai multă zăpadă, episoade de ninsoare timpurii și perioade prelungite de frig.

Ultimele proiecții sezoniere ECMWF privind cantitatea totală de zăpadă pentru următoarele șase luni au atras atenția meteorologilor: prognoza indică o cantitate impresionantă de ninsoare și o acoperire extinsă în emisfera nordică.

Aceasta ar putea însemna, potrivit specialiștilor, ierni similare cu cele „clasice” din trecut, când masele de aer rece din Arctica coborau frecvent spre latitudinile temperate, provocând valuri de frig persistente și strat gros de zăpadă.

Toate aceste observații conduc spre aceeași concluzie: zăpada din octombrie în Siberia este un indicator climatic cu o importanță majoră pentru prognoza iernii. Ea influențează dinamica vortexului polar, forțele atmosferice și distribuția aerului rece, crescând semnificativ probabilitatea unui sezon rece și cu precipitații abundente în Statele Unite și Europa.

Pe lângă acest factor, prognoza pentru iarna 2025/2026 este susținută și de alți trei indicatori majori – evenimentul La Niña, faza negativă a oscilației QBO și distribuția anomaliilor oceanice – care, combinate, sugerează o iarnă de tip „old school”, cu frig, ninsori abundente și episoade meteorologice intense.

În concluzie, dacă ești pasionat de ierni autentice și aștepți zăpada cu nerăbdare, extinderea stratului de zăpadă în Siberia din această lună ar putea fi cel mai bun semnal că iarna 2025/2026 va fi una pe placul tău.