Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc

1 minut de citit Publicat la 10:16 28 Sep 2025 Modificat la 10:16 28 Sep 2025

Cea mai rece dimineață din septembrie. Au fost minus 6,4 grade Celsius la Miercurea-Ciuc. FOTO: Getty Images

Staţia meteo Miercurea-Ciuc a înregistrat, duminică dimineaţa, o minimă de minus 6,4 grade Celsius, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură înrehistrată la nivel naţional.



Potrivit informaţiilor furnizate Agerpres de meteorologul de serviciu Raul Cioc, de la Centrul Meteorologic Regional Transilvania-Sud Sibiu, şi în alte localităţi din Harghita s-au consemnat valori negative, respectiv minus 3,8 grade Celsius la Joseni, minus 2,7 grade Celsius la Topliţa şi minus 1,4 grade Celsius, la staţia de munte Bucin.



Singura excepţie o reprezintă staţia meteo Odorheiu Secuiesc, care a înregistrat o minimă pozitivă de +1,7 grade Celsius.



Meteorologul Raul Cioc a explicat că aceste temperaturi scăzute au fost determinate de un front de aer rece, cerul senin şi prezenţa fenomenului de inversiune termică.



De asemenea, în mai multe locuri din judeţ s-a semnalat şi brumă.



În nopţile următoare, vremea se va menţine rece, urmând ca apoi temperaturile să crească uşor.



Valorile înregistrate duminică sunt obişnuite în Harghita, pentru finalul lunii septembrie, şi i-a determinat pe mulţi locuitori să pornească centralele de apartament sau să facă focul în sobe.



La Miercurea-Ciuc, furnizarea încălzirii în sistem centralizat se face deja, parţial, în unităţi de învăţământ şi la spital.



Potrivit informaţiilor furnizate de Societatea de Gospodărire Comunală GOSCOM Miercurea-Ciuc, agentul termic va fi furnizat, de săptămâna viitoare, şi în apartamentele racordate la sistemul centralizat.