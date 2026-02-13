Cod galben de ceață în 24 de județe, inclusiv în București. Vizibilitatea e sub 50 de metri

<1 minut de citit Publicat la 08:22 13 Feb 2026 Modificat la 08:37 13 Feb 2026

Cod galben de ceață densă. În funcție de condițiile locale, pe şosele se va forma ghețuș. Sursa foto: Getty Images

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, o serie de avertizări nowcasting Cod galben de ceaţă densă, valabile în localităţi din 24 de judeţe, inclusiv în Bucureşti.

Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, în localităţi din judeţele Covasna şi Harghita, iar până la ora 9:30, în judeţele Suceava şi Vaslui, unde condiţiile locale vor determina formarea gheţuşului. Tot până la ora 9:30 se vor semnala fenomene similare în localităţi din judeţele: Bacău, Botoşani, Galaţi, Neamţ, Vrancea şi Iaşi.

Municipiul Bucureşti se va afla sub avertizare Cod galben de ceaţă şi vizibilitate redusă până la ora 9:00.

Ceaţa va persista tot până la aceeaşi oră în localităţi din judeţele: Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman, Gorj, Olt, Dolj şi Mehedinţi. În unele judeţe, în funcţie de condiţiile locale, se poate forma gheţuş.

Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.