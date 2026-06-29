Experiment Antena 3 CNN cu camera de termoviziune, în București. Pe asfalt se resimt 54 de grade. Câte grade sunt pe o mașină neagră

Experiment Antena 3 CNN cu camera de termoviziune, în București. FOTO: Profimedia Images

Canicula se resimte puternic luni în București, unde sunt deja 44 de grade Celsius, potrivit ANM. Un experiment realizat de Antena 3 CNN cu o cameră de termoviziune într-o stație de autobuz dintr-o zonă centrală a Capitalei a arătat cât de mult se încălzesc asfaltul și mașinile parcate la soare.

Pe asfalt, într-o stație de autobuz, aparatul de măsurare a indicat aproximativ 54 de grade Celsius. Temperatura este mult mai mare decât cea oficială a aerului și arată cât de periculoase pot deveni suprafețele urbane în timpul unui val de caniculă.

Sub un pom, temperatura măsurată a coborât la aproximativ 35-38 de grade Celsius.

Temperaturi foarte mari au fost înregistrate și pe mașinile parcate la soare. În funcție de culoarea caroseriei, suprafețele au ajuns la 45-50 de grade Celsius. Cele mai fierbinți sunt mașinile de culoare închisă, care absorb mai multă căldură.

În cazul unei mașini negre, temperatura măsurată a ajuns la 55,1 grade Celsius. Pe o mașină albă, temperatura a fost cu aproximativ 5 grade mai scăzută.

Trei persoane au murit din cauza caniculei în România, iar un nou cod roșu de temperaturi extreme valabil pentru aproape toată țara a intrat deja în vigoare. Temperaturile resimțite la ora prânzului au ajuns la 44 de grade în București. În vestul țării, la Oradea, se resimt 42 de grade Celsius. În Europa, valul de căldură extremă a ucis peste 1.300 de oameni.

În ultimele 4 zile, 5.465 persoane au avut nevoie de ambulanță în București și Ilfov. Un număr de 3574 de persoane au prezentat urgențe de cod roșu și cod galben. Peste 700 de persoane se aflau în loc public atunci când au avut nevoie de ajutor. ISUBIF a înregistrat o creștere cu 3% a numărului total de solicitări și lucrează la capacitate maximă - potrivit unui comunicat al ISUBIF.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor la orele de vârf, hidratarea constantă și adăpostirea în spații umbrite sau răcoroase. Persoanele în vârstă, copiii, bolnavii cronici și cei care lucrează în aer liber sunt cei mai expuși riscurilor provocate de temperaturile extreme.