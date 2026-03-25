Fenomene meteo extreme în Europa: cod roșu de vânt, furtuni şi ninsori. Harta cu ţările vizate de alerte

Un nou episod de instabilitate atmosferică la scară largă afectează mai multe ţări din Europa, pe fondul pătrunderii unui val de aer rece care antrenează fenomene meteo diverse și intense. Potrivit meteorologilor, Grecia se află joi sub cod portocaliu de furtuni, în timp ce mai multe zone din Austria, Elveţia şi Germania se confruntă cu un cod portocaliu de ninsori. În Croaţia este cod roşu de vânt mâine, iar specialiştii au spus că vor fi rafale de peste 110 km/h. Tot pentru joi a fost emis un cod portocaliu de vânt în şapte state europene.

De altfel, şi în România revin ninsorile, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat miercuri vreme instabilă în toată țara până la finalul lunii martie. Bucureştiul este vizat de ploi şi temperaturi scăzute, conform prognozei speciale valabilă în intervalul 26 martie - 30 martie.

Europa, sub asediul unui val de aer rece: furtuni, lapoviță și vânt violent

Vor fi precipitații în Peninsula Scandinavică, Arhipelagul Britanic, Peninsula Italică, precum și în Franța, Germania, Belgia, Țările de Jos, Austria, Ungaria și Polonia, mixte în zonele montane și în nordul Europei, potrivit meteoalarm.org. Vântul va avea intensificări, cu viteze de 65–75 km/h în sudul Franței, Italia și Austria, iar temperaturile vor scădea în vest, centru și sud.

Fenomene extreme în Europa, joi, 26 martie 2026. Sursa foto: meteoalarm.org

Distribuția fenomenelor indică o circulație atmosferică activă, cu transport de aer rece dinspre latitudini nordice și interacțiuni cu mase de aer mai cald și umed, ceea ce explică caracterul mixt al precipitațiilor și extinderea acestora pe arii geografice largi.

În zonele montane și în nordul continentului, condițiile favorizează apariția ninsorilor, în timp ce regiunile sudice resimt mai ales intensificările de vânt și episoadele de instabilitate, conform sursei citate.

Sunt emise avertizări pe întreg continentul:

cod roșu de vânt în Croația , cu rafale de peste 110 km/h;

, cu rafale de peste 110 km/h; cod portocaliu de vânt în Italia, Austria, Germania, Spania, Elveția, Slovenia și Ungaria;

în Italia, Austria, Germania, Spania, Elveția, Slovenia și Ungaria; cod portocaliu de ninsori în zonele montane din Elveția, Austria și Germania;

în zonele montane din Elveția, Austria și Germania; cod portocaliu de furtuni în Grecia.

Autoritățile din mai multe state europene recomandă populației să evite deplasările neesențiale pe durata episoadelor de vreme severă și să rămână în locuințe acolo unde condițiile o impun.

De asemenea, sunt vizate măsuri de precauție în contextul intensificărilor de vânt și al precipitațiilor abundente, în special în regiunile aflate sub avertizări meteorologice, pentru a reduce riscurile asociate acestor fenomene.