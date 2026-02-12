Furtuna Nils lovește o parte din Europa: Sunt alerte meteo cod roșu de vijelie în mai multe țări. Bate vântul și cu 200 km/h

<1 minut de citit Publicat la 13:21 12 Feb 2026 Modificat la 13:21 12 Feb 2026

Alerte meteo în Europa, 12 februarie 2026. Sursa foto: meteoalarm.org

Furtuna Nils a lovit vestul și sud-vestul Europei, cu rafale de vânt extrem de puternice, inundații și riscuri de avalanșe în mai multe regiuni. Meteorologii au emis coduri de avertizare pentru Franța, Italia, Spania, Portugalia și Germania.

În Franța, codul roșu de vânt este valabil pentru sud-est, în timp ce zonele montane se confruntă cu risc de avalanșe, iar sud-vestul țării se află sub avertizare pentru inundații. Rafalele înregistrate dimineață au atins viteze record:

200 km/h la Pic du Midi (65)

162 km/h la Biscarrosse (40)

158 km/h la Leucate (11)

151 km/h la Port-la-Nouvelle (11)

148 km/h la Perpignan (66)

145 km/h la Pau (64)

În Italia, insula Sardinia se află sub cod roșu de vânt, în timp ce Franța, Spania, Portugalia, Italia (în afara Sardiniei) și Germania sunt sub cod portocaliu, semnalând vânturi puternice și condiții meteo severe.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să fie prudenți în apropierea zonelor împădurite sau montane și să urmărească actualizările meteorologice pentru evoluția furtunii.