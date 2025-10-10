HARTĂ. ANM anunță Cod galben de vânt puternic și rafale de 120 km/h. Lista regiunilor afectate

<1 minut de citit Publicat la 10:22 10 Oct 2025 Modificat la 10:25 10 Oct 2025

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări Cod galben de vânt puternic. Foto: Getty Images

ANM a emis, vineri, o avertizare Cod galben de vânt puternic, valabilă din data de 11 octombrie, ora 9:00, până la ora 18:00 a aceleiași zile.

Regiunile vizate sunt Moldova, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei şi vestul Olteniei.

În aceste zone, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50 - 60 km/h și, izolat, 70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze, în general, de 40 - 50 km/h vor fi vineri, 10 octombrie, şi sâmbătă, 11 octombrie, pe arii restrânse în majoritatea regiunilor, mai precizează ANM.

Cod galben de vânt și în Carpații Meridionali și Carpații de Curbură

ANM a emis, tot vineri, un alt Cod galben de vânt puternic, cu intervalul de valabilitate 11 octombrie 2025, între orele 05:00 și 23:00.

Conform sursei citate, în acest interval, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70 până la 90 km/h.

La peste 1700 de metri altitudine vor fi rafale de 90 - 120 km/h, avertizează ANM.