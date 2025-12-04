Antena 3 CNN Meteo HARTĂ. Cod galben și portocaliu de vânt puternic în mai multe județe. Zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o avertizare Cod galben de vânt puternic pentru mai multe regiuni ale țării, valabilă în intervalul 4 decembrie, ora 10 – 6 decembrie, ora 22. De asemenea, în județul Caraș-Severin este Cod portocaliu de vânt puternic.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 4 decembrie, ora 10 - 6 decembrie, ora 22, vântul va avea intensificări pe parcursul zilei de joi (4 decembrie) în sud-vestul țării, precum și în zonele de munte, vineri (5 decembrie) în sud, centru și est, iar sâmbătă (6 decembrie) îndeosebi în sud-est. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar la munte, în special în zona înaltă, rafalele vor fi de peste 60...80 km/h.

De asemenea, este în vigoare un Cod galben de vânr puternic în județul Caraș-Severin, în intervalul 4 decembrie, ora 10- 5 decembrie, ora 22.

Potrivit meteorologilor, vântul va avea intensificări în județul Caraș-Severin cu viteze de 50...70 km/h, iar în Munții Banatului și local în zona înaltă din vestul Carpaților Meridionali rafalele vor depăși temporar 90...110 km/h.

Cod portocaliu de vânt puternic

În intervalul 4 decembrie, ora 16 - 5 decembrie, ora 10, În județul Caraș-Severin vor fi intervale cu intensificări puternice ale vântului cu rafale de 70...90 km/h, iar în zona montană înaltă, de peste 120 km/h.

