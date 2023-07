”Țipau copiii acolo! O bubuitură groaznică!” Clipe de coșmar pentru micuții internați în centrul de recuperare din București, după explozie

Un incendiu devastator a izbucnit noaptea trecută la Centrul de Recuperare pentru Copii dr. Nicolae Robănescu din Capitală.

110 copii și aparținătorii lor au fost evacuați de urgență după ce un transformator a explodat iar două mașini din apropiere au luat foc.

Unitatea medicală era alimentată de un generator care a funcționat mai mult de o oră după ce în zonă a avut loc o pană de curent. Când curentul a revenit, transformatorul a explodat iar două mașini care se aflau în curtea unității medicale au fost cuprinse de flăcări.

Personalul medical a sunat imediat la 112 și a început să îi scoată pe copii și pe aparținătorii acestora din clădire. Mulți dintre copii sunt cu dizabilități.

Copiii și aparținătorii au fost evacuați la timp

Pompierii au intervenit rapid cu mai multe autospeciale pentru a stinge flăcările.

”Decizia de evacuare a copiilor și a personalului medical a fost luată ca o măsură de precauție, pentru că exista posibilitatea să se propage incendiul în tot centrul. Din informațiile pe care le avem nu sunt raportate victime”, a declarat un reprezentant ISU.

”În momentul în care a explodat transformatorul nostru din curte, așteptam să vină curentul, pentru că fusese o pană de curent de vreo oră și jumătate și eram pe generator, în momentul acela a explodat și primul gând a fost să evacuam pacienții cât mai repede. Au fost evacuați toți cei 110 pacienți cu tot cu aparținători, în aproximativ cinci-șapte minute, până la sosirea pompierilor”, a explicat Andrada Mirea, director medical al centrului.

Copiii și aparținătorii lor au fost transferați la spitalul Marie Curie din Capitală.

”Noi avem probleme grave acum în secție și colegii mei sunt în inferioritate serioasă. Este un generator acolo care a explodat din cauza variațiilor de tensiune, se pare că este și o conductă de gaz și flăcări și fum spre spital. Din fericire, copiii care sunt în curte au fost evacuați de colegii noștri care îi îndreaptă spre spitalul nostru”, a declarat Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției ATI de la Spitalul Marie Curie.

Alexandru Rafila a venit la fața locului

La fața locului a venit și Ministrul Sănătății.

”Toți copiii au fost evacuați în siguranță, colegii de la Marie Curie au organizat preluarea acestor copii, au suplimentat personalul la unitatea de Primiri Urgențe astfel încât să poată să facă triajul și repartiția copiilor în secții. Nu este niciun fel de problemă, domnul manager de la Marie Curie este pe drum, dar a ținut legătura cu colegii lui și în momentul de față situația este sub control din punct de vedere medical. Cred că acest lucru este cel mai important. Este totuși ciudată explozia unui transformator care am înțeles că nu era unul vechi, era un transformator relativ nou”, a explicat Alexandru Rafila.

Ministrul Sănătății a cerut să fie deschisă o anchetă pentru a afla cu exactitate ce a dus la izbucnirea incendiului.

”O spaimă extraordinară!”

Martorii spun că a fost ”o bubuitură groaznică”.

”Am văzut-o de pe balcon, mâncam și am văzut ciuperca, ca la orice explozie.

O bubuitură imensă, o bubuitură groaznică. Eu eram în mașină, am tresărit şi când m-am uitat am văzut o ciupercă în aer și o flacără de vreo 30 de metri. Țipau copiii acolo, i-a speriat.

Am auzit explozia şi m-am speriat, că nu știam ce se întâmplă. După câte am înțeles a fost un transformator care a explodat şi era şi o mașină lângă. A fost o spaimă extraordinară.

Am auzit bubuitura si am ieșit cu extinctoare dar nu am reușit cu niciun extinctor să facem nimic. În momentul in care am dat cu extinctorul, a mai bubuit o dată”, povestesc martorii, potrivit observatornews.ro.