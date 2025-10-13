La Nina este activă și apar deja primele prognoze despre El Nino 2026: Cum va fi vortexul polar la iarnă și vremea în Europa

În timpul iernilor La Niña, există o tendință de apariție a anomaliilor negative de temperatură în nordul Europei. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ DPA Images/ Abaca Press

Un nou episod La Niña s-a format în Pacificul tropical și este prognozat să continue până în iarna 2025 - 2026. Acest fenomen aduce schimbări semnificative în circulația atmosferică globală, afectând tiparele de temperatură și precipitații în emisfera nordică. La primăvară, ar putea apărea un fenomen climatic „Super El Niño”.

Pentru iarna 2025/2026, La Niña va favoriza:

Un curent jet deviat spre sud, aducând aer rece peste nordul SUA și sudul Canadei.

Condiții mai blânde în sudul și sud-vestul SUA.

Un potențial crescut de ninsoare în nordul SUA și sudul Canadei.

O probabilitate de 60–75% pentru un eveniment de încălzire stratosferică bruscă (SSW), care ar putea duce la slăbirea vortexului polar și pătrunderea aerului rece în zonele temperate.

În primăvara anului 2026, este așteptată o inversare rapidă spre un eveniment El Niño, care ar putea fi chiar puternic („Super El Niño”). Această tranziție ar modifica complet sistemul meteorologic global.

El Nino 2026: La ce vreme să ne așteptăm

El Niño în 2026 ar putea aduce:

Întărirea curentului jet subtropical peste sudul SUA.

Mai multă umezeală și temperaturi mai scăzute în sudul și estul SUA, cu un potențial crescut de ninsoare dacă este prezent aer rece.

Posibile efecte asupra culturilor agricole la nivel global, cu unele regiuni beneficiind de randamente crescute.

Pe scurt, iarna 2025/2026 va fi influențată de La Niña, cu posibilități de vreme severă, mai ales în America de Nord, iar 2026 va marca o tranziție majoră către El Niño, cu efecte semnificative asupra vremii globale și potențialului agricol.

Iarna 2025/2026 în Europa – sub influența La Niña