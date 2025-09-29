Ploi torențiale în toată România și nopți cu minime spre 0 grade. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

Vremea se răcește semnificativ și sunt așteptate ploi torențiale în toată țara. Foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni, intervalul 29 septembrie - 12 octombrie. Potrivit specialiștior, vremea se răcește semnificativ și sunt așteptate ploi torențiale în toată țara.

Vremea în Banat

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va scădea de la 18 grade până spre 12 grade. În același interval, valorile nocturne nu vor avea variații semnificative, media acestora situându-se în jurul a 6 grade. Ulterior, mai ales în a doua săptămână din interval, valorile termice vor crește; media maximelor se va menține în jurul a 22 de grade, iar a minimelor va ajunge la 9 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată la începutul primei săptămâni, dar mai ales în intervalul 3-6 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea în Crișana

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie, cu media valorilor diurne în scădere de la 18 grade până spre 12 grade. Valorile nocturne nu vor varia semnificativ și vor ajunge la medii de 4–5 grade. După data de 3 octombrie, mai ales în a doua săptămână, valorile termice vor crește; media maximelor se va menține în jurul a 21 de grade, iar a minimelor va ajunge la 9 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în prima săptămână, în special în jurul datei de 4 octombrie, când cantitățile de apă pot fi însemnate.

Vremea în Transilvania

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, valorile diurne situându-se sub normele perioadei. Media maximelor va scădea de la 14 grade până spre 10 grade, iar valorile nocturne vor coborî ușor de la 6 grade spre 4 grade. Ulterior, mai ales în a doua săptămână, valorile termice vor crește; media maximelor va ajunge la 20 de grade, iar a minimelor se va menține în jurul a 6 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în prima săptămână, în special în jurul datei de 4 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea în Maramureș

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, valorile termice situându-se sub cele specifice perioadei. Media maximelor va scădea de la 14 grade până spre 12 grade, iar mediile valorilor nocturne vor coborî de la 5–6 grade până la 3 grade. Ulterior, valorile termice vor crește; media maximelor va ajunge la 20 de grade, iar a minimelor la 7 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în prima săptămână, mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea în Moldova

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci, valorile termice situându-se sub mediile perioadei. Media valorilor diurne va scădea de la 13 grade până la 11 grade, iar a celor nocturne de la 7–8 grade spre 4 grade. Ulterior, valorile termice vor crește; media maximelor va ajunge la 19–20 de grade, iar a minimelor la 8 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în prima săptămână, mai ales în zilele de 4 și 5 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea în Dobrogea

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci, valorile termice situându-se sub mediile perioadei. Media valorilor diurne va scădea de la 19 grade până la 15 grade, iar a celor nocturne de la 9 grade spre 7 grade. Ulterior, valorile termice vor crește; media maximelor va ajunge la 21 de grade, iar a minimelor la 11 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în jurul datei de 4 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea în Muntenia

Până în data de 3 octombrie, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va scădea de la 19 grade spre 11 grade, iar valorile nocturne vor scădea ușor, media acestora coborând de la 8 grade spre 6 grade. Ulterior, valorile termice vor crește; media maximelor va ajunge la 22 de grade, iar a minimelor la 9 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în prima săptămână, mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea în Oltenia

Până spre finalul primei săptămâni, vremea se va răci și va deveni deosebit de rece pentru începutul lunii octombrie. Media valorilor diurne va scădea de la 20 grade până spre 10–11 grade, iar valorile nocturne vor coborî ușor, media acestora ajungând la 7 grade. Ulterior, valorile termice vor crește; media maximelor va ajunge în a doua săptămână la 22 de grade, iar a minimelor la 9 grade.

Probabilitatea de ploi va fi ridicată în prima săptămână, mai ales în zilele de 3, 4 și 5 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.

Vremea la munte

Variațiile termice semnificative vor fi la valorile diurne, mai ales în prima săptămână. Media maximelor va scădea de la 5 grade la 3 grade spre finalul primei săptămâni, apoi va crește până la 12 grade în a doua săptămână. Mediile valorilor nocturne vor scădea de la 0 grade spre -2 grade până în data de 3 octombrie, ulterior crescând până la 4 grade în a doua jumătate a intervalului.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în prima săptămână, mai ales în jurul datei de 4 octombrie, când cantitățile de apă vor putea fi însemnate.