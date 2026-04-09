Prognoza meteo actualizată pentru Bucureşti. ANM: Temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte până sâmbătă dimineaţa

Vreme deosebit de rece, cu cer noros şi precipitaţii mixte în Capitală, până sâmbătă dimineaţa.

Vremea va fi deosebit de rece, cu valori termice mai mici decât cele specifice perioadei din calendar în zona municipiului Bucureşti, în următoarele zile, informează Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în prognoza specială, publicată joi, conform Agerpres. În mai multe regiuni din România a nins, iar în această dimineață, locuitorii au văzut că mercurul a scăzut în termometre sub zero grade Celsius. La Sinaia s-au înregistrat -5 grade, iar la Păltiniş au fost -6°C.

Conform informaţiilor oferite de oficialii de la ANM, în intervalul 9 aprilie, ora 10:00 - 10 aprilie, ora 9:00, în Capitală, regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât mediile perioadei. Cerul va avea înnorări şi, după orele amiezii, temporar, va ploua, iar în cursul nopţii vor fi posibile precipitaţii şi sub formă de lapoviţă. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 11 - 13 grade, iar cea minimă de la un grad până la trei grade.

Totodată, în perioada 10 aprilie, ora 9:00 - 11 aprilie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece pentru acest interval din an, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade, în timp ce minima va oscila între un grad şi patru grade. Cerul va avea înnorări şi temporar va ploua slab, timp în care vântul va sufla slab până la moderat.

În intervalul 9 aprilie, ora 10:00 - 11 aprilie, ora 10:00, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare o informare de vreme deosebit de rece, precizează meteorologii.

Pe de altă parte, specialiştii de peste hotare au avertizat că există indicii tot mai mari că un fenomen El Niño nu este doar iminent, instalându-se pe parcursul verii până la începutul toamnei, ci ar putea fi și unul semnificativ, au scris jurnaliştii de la CNN.