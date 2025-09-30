Scenariu halucinant de la Moscova: Ucraina ar fi pregătit un sabotaj cu "ruși trădători" în Polonia pentru a atrage NATO în război

1 minut de citit Publicat la 17:57 30 Sep 2025 Modificat la 18:02 30 Sep 2025

SVR susține că Ucraina a pregătit o echipă de sabotori care să acționeze în Polonia și care să ofere NATO pretextul unei angajări directe cu Rusia. Foto: Getty Images

Serviciul de Informații Externe al Rusiei, SVR, condus de Serghei Narîșkin, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Vladimir Putin, acuză Ucraina că pregătește o provocare pe teritoriul Poloniei, cu scopul de a atrage NATO într-o confruntare directă cu Moscova.

Într-un material publicat pe site-ul serviciului, se spune că "de astă dată, complotul se învârte în jurul unui grup de sabotaj și recunoaștere (SRG) desfășurat pe teritoriul polonez, format din presupuși membri ai forțelor speciale rusești și belaruse."

Conform sursei citate, "pentru participarea la înscenare au fost selectați candidați din 'Legiunea Libertății Rusiei' și din 'Regimentul K. Kalinovsky' din Belarus, care luptă de partea Forțelor Armate Ucrainene".

"Se așteaptă ca, după sabotajul și neutralizarea grupului de sabotaj și recunoaștere de către forțele de securitate poloneze, sabotorii să apară în fața presei și să ofere mărturisiri care incriminează Rusia și Belarus în încercarea de a destabiliza Polonia.

SIE rus: Confruntat cu înfrângerea inevitabilă, regimul Zelenski e gata să declanșeze un război de proporții

Pe fondul unei serii de incidente care implică 'zboruri cu drone rusești' în țări europene, un astfel de eveniment nu ar trebui să lase nicio îndoială în mintea cetățenilor polonezi și a altor cetățeni europeni că Moscova și Minsk se află în spatele tuturor acțiunilor ostile.

Scenariul provocării a fost elaborat de Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina, în colaborare cu serviciile de informații poloneze. Este posibil ca operațiunea orchestrată să implice un atac simulat asupra infrastructurii critice din Polonia, pentru a stârni protestele publice.

Scopul provocării este evident: să demonstreze comunității internaționale că Moscova accelerează escaladarea. Kievul speră să incite țările europene să răspundă Rusiei cu cea mai dură forță posibilă, de preferință cu mijloace militare.

Confruntat cu o înfrângere inevitabilă, regimul Zelenski este gata să recurgă la (...) declanșarea unui război de proporții", se spune în textul de pe site-ul SVR.