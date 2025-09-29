Șefa ANM anunță că luna octombrie începe cu frig accentuat și ploi în aproape toată țara. Prognoza pentru următoarele zile

Vremea se schimbă din nou în România! Meteorologii au anunțat ce urmează după câteva zile de frig și ploi Sursa foto: Profimedia Images

Meteorologii anunță ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori în următoarele zile. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a precizat, luni, la Antena 3 CNN, că va ninge în special la munte, unde stratul de zăpadă ar putea ajunge la 5-10 centimetri, iar în restul țării va ploua.

Potrivit acesteia, temperaturile vor fi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă.

De joi, ploile vor cuprinde și sudul și sud-vestul țării.

„Deocamdată vorbim de ninsori, în special la altitudini de peste 1.700 de metri, acolo unde stratul de zăpadă, la finalul acestui episod, cel puțin până în data de 2 octombrie, ora 10, când va fi în vigoare o informare meteorologică, va putea avea grosimi în medie de 5-10 cm.

În zonele mai joase de relief vor predomina ploile, cantitățile de apă putând fi mai ales în Transilvania sau în jumătatea nordică a Moldovei, de 10-15 litri pe metru pătrat, iar din punct de vedere termic o vreme rece pentru un final de lună septembrie.

Astăzi și mâine contăm pe valori la nivelul maximelor între 10 până la cel mult 18-19 grade Celsius, pentru ca luna octombrie să debuteze cu valori chiar mai coborâte, astfel încât până la finalul săptămânii să contăm pe valori care nu vor depăși 17-18 grade la nivelul maximelor, iar minimele să fie, de asemenea, foarte coborâte, doar între zero, până la 10 grade, posibil în depresiuni. Și sigur că da, la altitudini mari, acolo unde se va depune și strat de zăpadă consistent, acestea să atingă valori de până la minus minus 4 grade Celsius.

Și dacă la debut, în următoarele zile cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat, așa cum spuneam, în special în Transilvania și în Moldova, ei bine, de joi cantitățile vor fi în extindere și în partea de sud, sud-vest și centrul țării, dar în Oltenia este posibil să consemnăm, deci în sud-vestul țării chiar valori de peste 50 de litri pe metru pătrat”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.