Temperaturi de vară în noiembrie. Urmează un weekend cu până la 24 de grade. ANM: „Valori cu mult peste normal”

Urmează un weekend cu temperaturi până la 24 de grade. Foto: Hepta

Ne așteaptă un final de săptămână cu temperaturi de vară, de până la 24 de grade Celsius în mai multe zone ale țării. Directorul ANM, Elena Mateescu, a afirmat la Antena 3 CNN, că luna noiembrie aduce valori mai mari decât cele normale pentru data din calendar.

Elena Mateescu, director ANM: Ieri am înregistrat 25° la Călărași, pragul unei zile de vară, și 23° în Capitală. Astăzi, ultima zi a lunii octombrie, va fi caracterizată de un ecar la scara întregii țări în ceea ce privește limitele valorilor maxime, între 16 până la 24°, cu 21-22° în Capitală.

Chiar și luna noiembrie, ultima lună a toamnei, va fi caracterizată de temperaturi mai mari pentru primă decadă a unei luni noiembrie în țara noastră. Vorbim de temperaturi maxime de la 14° în nordul Moldovei până la 22-23° în Crișana, Banat, Oltenia, în sudul Moldovei, în capitală, 20-21° și este posibil ca cel puțin până spre finalul primei decade a lunii noiembrie, să vorbim de temperaturi cu mult peste normalul datei din calendar, cu mici variații de la o zi la alta, acestea încadrându-se între 14 până la 22-24°.

Minime negative doar în depresiuni, spre minus 3 - minus 4°C, în timp ce pe litoral sau în Dealurile de Vest vorbim de minime pozitive 11-14. Chiar și în Capitală, minime între 4 până la 8-9°C.

Ceața va fi de interes pe parcursul dimineților, astfel încât norii joși, responsabili de ceea ce înseamnă fenomenul de ceață din această perioadă, să fie, de asemenea, elementul meteorologic ce va fi de interes și va caracteriza cel puțin următoarea perioadă.