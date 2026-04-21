Tornadă filmată deasupra unei păduri din Mureș. Meterologii spun că e un fenomen "atipic", care "dă semnalul" pentru ce urmează

O tornadă a fost filmată de localnici deasupra unei păduri în județul Mureș. FOTO: Captura Antena 3 CNN

O tornadă a fost filmată de localnici deasupra unei păduri în județul Mureș, iar asta arată că ne apropiem de sezonul furtunilor de vară, a declarat la Antena 3 CNN Florinela Georgescu, directorul de prognoză de la ANM. Până atunci însă, au revenit în România ploile și vijeliile, iar la munte nins, următoarele două zile având mai degrabă temperaturi specifice lunii martie.

"Fenomenul la care au fost martori locuitorii din zonă intră în categoria tornadelor, însă este o tornadă mai atipică. Se poate forma din nori de furtună mai puțin intenși, aflați de regulă în faze de incipiente de dezvoltare.

Astfel de evenimente sunt semnalul că ne apropiem de sezonul furtunilor de vară, acele furtuni care la extremă pot fi generatoare de tornade. De altfel, primăvara, din acest punct de vedere, este un anotimp propice", a spus Florinela Georgescu.

Ea a menționat că, pe de altă parte, mai degrabă vremea din următoarele 2 zile va fi una specifică lunii martie, nu celei din apropierea lunii mai.

"Așteptăm ca pe fondul răcirii accentuate a vremii care deja a început să se producă, precipitațiile, în special astăzi în zonele montane, să fie sub formă de lapoviță și ninsoare. Este posibil ca la altitudini în general de peste 1.400 de metri să predomine ninsorile, să depună strat de zăpadă.

În zone joase din partea centrală și de sud a țării va ploua, iar temperaturile din sud-sud-estul țării vor scădea, azi valorile maxime vor porni de la doar 8 – 10 grade în partea de nord și de est a Moldovei și în estul Transilvaniei, și vor ajunge spre 16-17 grade în vestul și sud-vestul țării.

S-a simțit deja răcirea și temperaturile scăzute s-au simțit astăzi și în București", a adăugat meteorologul.