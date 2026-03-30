Un ciclon din Marea Mediterană aduce un nou val de ploi în România. Anunțul ANM

Vremea se răcește în toată țara. Sursă foto: Profimedia Images

Un nou episod de vreme severă este așteptat la finalul săptămânii, după ce un ciclon format în Marea Mediterană va aduce ploi însemnate în România. Florinela Georgescu, director de prognoză ANM, a declarat la Antena 3 CNN că precipitațiile se vor extinde începând de joi.

Potrivit meteorologilor, episodul de vreme rea se va menține până la sfârșitul săptămânii, urmând ca temperaturile să crească începând de duminică.

„Azi va mai ploua, dar în general slab cantitativ, în special în partea de vest a teritoriului, în regiunile centrale și pe arii mai restrânse în rest, însă mai sunt posibile pe alocuri cantități între 10 și 25 de litri pe metru pătrat.

De asemenea, de interes pentru astăzi mai sunt intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei sau chiar în jumătatea estică a Munteniei și în Oltenia, viteză în general de 40-50 de kilometri pe oră.

Și încă două zile, precipitațiile vor fi pe arii mai restrânse și în general slabe cantitativ, dar așteptăm ca joi, sub influența unui nou ciclon care se va genera în Marea Mediterană, să avem un nou episod cu precipitații importante cantitativ.

Deci, joi și vineri, în cea mai mare parte a jumătății sudice a teritoriului, în cantități care pot fi comparabile cu ceea ce am înregistrat la episodul pe care l-am avut zilele trecute”, a declarat Florinela Georgescu, la Antena 3 CNN.

De asemenea, de astăzi și până marți este în vigoare un cod galben de ploi și vânt în cea mai mare parte a țării.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40...50 km/h.