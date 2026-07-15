Un „nor tsunami” a lovit o plajă din Franța, cu rafale de 100 km pe oră: Ce e fenomenul rar care a scăzut brusc temperatura cu 12 grade

Nor rulou deasupra plajei din Hendaye, Franța, 12 iulie 2026. Sursa foto: marcourrutia1 via Instagram

Un fenomen meteorologic spectaculos a speriat turiștii aflați pe plaja din Hendaye, duminica trecută, în sud-vestul Franței. O uriașă formațiune de nori asemănătoare unui tsunami, cunoscută sub denumirea de „nor rulou” (roll cloud sau nuage rouleau), a apărut brusc deasupra coastei franceze, transformând în câteva minute o zi însorită într-un peisaj desprins parcă dintr-un film apocaliptic.

Fenomenul a fost însoțit de rafale puternice de vânt, care au ajuns până la aproximativ 100 km/h, și de o scădere rapidă a temperaturii cu aproximativ 12 grade Celsius în doar câteva minute, potrivit presei locale.

Martorii au povestit că schimbarea vremii a fost extrem de bruscă. „A fost ca un tornadă: dintr-o dată s-a ridicat vântul și oamenii au început să plece. Era soare, apoi, într-o clipă, cerul s-a acoperit de nori și vizibilitatea s-a redus din cauza ceții”, a povestit o turistă pentru presa franceză.

Ce este un nor rulou

Deși imaginile pot crea impresia unui tsunami care înaintează spre uscat, fenomenul nu are nicio legătură cu valurile oceanului. Un nor rulou este o formațiune atmosferică rară, clasificată drept un tip de nor arcus, care apare sub forma unei benzi lungi și orizontale ce pare că se rostogolește pe cer.

Acest tip de nor se formează atunci când mase de aer cu temperaturi și densități diferite intră în contact. În cazul fenomenului observat la Hendaye, aerul rece și dens a coborât brusc și a împins în sus aerul cald și umed aflat aproape de suprafața solului. Ridicarea aerului cald a favorizat condensarea vaporilor de apă și formarea acelei impresionante „perdele” de nori.

Diferențele de temperatură și schimbările rapide ale direcției vântului pot crea ceea ce meteorologii numesc forfecare a vântului (wind shear) – o condiție care poate contribui la apariția structurilor de tip rulou.

Un fenomen spectaculos, dar nu neapărat periculos

Aspectul dramatic al norului poate speria oamenii, însă astfel de formațiuni nu sunt, în sine, un semn al unui dezastru iminent. Norii rulou pot fi foarte mari și pot avansa rapid, fiind adesea asociați cu schimbări bruște de vreme și rafale puternice de vânt.

În cazul de la Hendaye, principalul efect a fost schimbarea bruscă a condițiilor de pe plajă: vântul puternic a obligat turiștii să își strângă umbrelele și lucrurile personale, iar temperatura a scăzut rapid după trecerea frontului de aer rece.

De ce apar tot mai multe imagini cu astfel de nori

Norii rulou au fost observați în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Australia, Statele Unite, Portugalia și pe coastele Franței. Deși sunt fenomene rare, imaginile lor au devenit mult mai vizibile datorită rețelelor sociale.

Meteorologii spun că aceste formațiuni nu sunt neapărat mai frecvente decât în trecut, ci sunt surprinse și distribuite mai ușor datorită telefoanelor inteligente și camerelor video aflate permanent la îndemâna oamenilor.

Pentru cei aflați pe plaja din Hendaye, însă, momentul a fost unul memorabil: în doar câteva minute, cerul albastru s-a transformat într-un zid uriaș de nori, iar o zi toridă de vară a fost înlocuită brusc de vânt puternic și aer rece.