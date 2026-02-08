Un nou val de ger lovește România. Anunțul directorului ANM: „Temperaturile vor coborî până la minus 15 grade”

Sunt anunțate ninsori în aproape jumătate de țară / Foto: Profimedia Images

Un nou val de ger lovește România. Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) a declarat la Antena 3 CNN că, în unele zone, temperaturile minime vor coborî până la minus 15 grade Celsius. Totodată, de luni sunt anunțate ninsori în aproape jumătate de țară. În Capitală, vremea se va menține rece și în zilele următoare.

„Practic, regiunile extracarpatice vor fi caracterizate de o vreme mai rece decât în mod obișnuit, chiar cu nopți și dimineți geroase. Temperaturi minime în aproape toată țara. De fapt, ecartul valorilor se va situa între minus șase până la trei grade, trei grade în partea de vest a țării, iar cele minime între minus 15 până la minus 5 grade Celsius. Precipitații sub formă de ninsoare, în special în Moldova, partea de est și sud-est a Transilvaniei.

Nu excludem ca în seara zilei de luni și până marți seara să consemnăm precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și în Oltenia, Banat și Transilvania, dar și zonele de munte, grosimi variabile ale statului de zăpadă mai mari la munte 15 centimetri, 5-10 centimetri în zonele mai joase de relief și vânt, cu 45-50 de kilometri pe oră în partea de sud-vest, sud și est a țării, iar la munte 80-90 km pe oră, temporar viscolind ninsoarea”, a declarat directorul ANM.

În București, temperaturile vor scădea începând de luni, astfel că mercurul din termometre va indica valori de până la -6 grade Celsius pe timpul nopții.

„Și în Capitală, o vreme mai rece. Vor scădea temperaturile, astfel încât la debutul săptămânii viitoare, mai ales în noaptea de marți spre miercuri și luni spre marți, și în Capitală minimele să coboare până la minus 6 și minus 4 grade”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3 CNN.