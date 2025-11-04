Un val de aer rece din Rusia a ajuns în România. Meteorolog ANM: Temperaturile vor fi scăzute până la finalul săptămânii

1 minut de citit Publicat la 11:31 04 Noi 2025 Modificat la 11:34 04 Noi 2025

ANM anunță vreme predominant rece și instabilă / Sursa foto: Getty Images/

Temperaturile au scăzut brusc în toată țara, după ce un val de aer rece din Rusia a ajuns în România. În București, temperaturile sunt cu aproape 9 grade mai mici decât ieri. Alina Șerban, meteorolog ANM, a declarat marți dimineața, la Antena 3 CNN, că vremea se va menține rece pe parcursul întregii săptămâni, cu ploi slabe și ceață în sud și est.

„Astăzi, mai rece decât în zilele anterioare, care ne-au obișnuit cu temperaturi foarte ridicate, am avut valori maxime și de 23-24 de grade, ceea ce înseamnă cu mult mai mult decât în mod normal a avea la această dată.

Temperaturi astăzi apropiate de un normal al perioadei, maxime de la 9- 10 până la 15-16 grade, ușor mai ridicate de atât în Dobrogea, de 17-18 grade.

Doar în restul țării, temperaturile se vor situa în limitele caracteristice acestei date. De altfel, acesta este un tablou termic care ne va însoți până la finalul săptămânii, chiar dacă temperaturile vor mai varia ușor de la o zi la cealaltă, de la o regiune la cealaltă, acestea se vor situa cam în aceleași limite, de la 9-10 la 15-16 grade.

Temperaturile minime vor fi cuprinse între 1 și cel mult 8-9 grade. Și acestea, de altfel, într-un normal al perioadei, poate ușor mai scăzute de atât în depresiunile din estul Transilvaniei, în partea de sud și de est a teritoriului”, a declarat Alina Șerban, meteorolog ANM.

Vremea în Capitală

De asemenea, potrivit meteorologului, în zilele următoare, este posibil să apară și ploile în anumite regiuni.

În București, ieri s-au înregistrat temperaturi de 21 de grade, iar astăzi vor fi cel mult 14 grade.

„Până la finalul săptămânii vor persista sisteme noroase care vor determina și ploi, însă acestea vor fi pe arii restrânse neînsemnate cantitativ.

Vom mai avea tot în aceste regiuni, în zonele extracarpatice în mod deosebit și ceață, mai ales dimineața și noaptea, în timp ce în celelalte regiuni, în vest, în nord-vest și în centru vremea va fi în general frumoasă ca aspect, cu un cer variabil. Vom vedea și soarele mult mai mult timp decât în restul teritoriului.

În Capitală, într-adevăr, o scădere semnificativă față de zilele anterioare. Abia acum ajungem la un normal al datei, cu maxime de 14 grade”, a mai declarat ALina Șerban, meteorolog ANM.