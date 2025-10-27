Un val de furtuni puternice va lovi Europa. Se anunță o lună noiembrie cu vreme severă

Se anunță o lună noiembrie cu vreme severă. Foto: severe-weather

Europa se pregătește pentru o schimbare majoră a vremii odată cu venirea lunii noiembrie. După trecerea furtunii Benjamin, care a afectat vestul continentului, un nou tipar atmosferic se instalează, specific sezonului de toamnă, aducând ploi abundente, vânt puternic și un risc crescut de inundații în mai multe regiuni europene, potrivit Severe-weather.

În zilele următoare, un sistem de presiune joasă se va adânci peste nordul Europei, în timp ce un câmp de înaltă presiune se formează deasupra Atlanticului. Această combinație creează o circulație atmosferică dinspre sud-vest, care va aduce aer cald și umed dinspre Oceanul Atlantic către centrul și sudul continentului.

Acest tipar meteorologic - numit „dipol atlantic-european” - este tipic pentru lunile de toamnă și favorizează perioade lungi de vreme instabilă, cu ploi repetate și posibile episoade de vreme severă.

Ploi abundente și risc de inundații în vestul și sudul Europei

Cantități importante de precipitații sunt așteptate în special în regiunile vestice și sudice ale continentului: Peninsula Iberică, sudul Franței, nordul Italiei, Balcanii de Vest și zona Alpilor.

Aici, efectul reliefului (munți precum Alpii, Apeninii sau Dinaricii) va amplifica ploile, putând aduce acumulări de sute de milimetri în unele zone.

Aceste condiții pot duce la inundații locale și la perturbări în transporturi, în special în zonele montane și de coastă.

Temperaturile rămân ridicate pentru final de octombrie

Deși fronturile aduc ploi și vânt, temperaturile nu vor scădea semnificativ. Aerul cald din Atlantic și din Marea Mediterană, încă mai caldă decât în mod normal, cu până la +3°C peste medie, va menține valorile termice peste media perioadei în mare parte din Europa.

Această combinație de aer cald și umiditate ridicată este ingredientul perfect pentru episoade de ploi abundente și furtuni.

Posibile efecte și în România

Pentru Europa Centrală și de Est, inclusiv România, modelele meteo indică o creștere a instabilității atmosferice spre finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie.

Deși cele mai intense precipitații vor rămâne în vestul continentului, valurile de aer umed vor avansa treptat spre Balcani și Carpați, aducând episoade de ploi consistente și temperaturi peste normalul perioadei.

În special în vestul, sud-vestul și centrul României, sunt posibile ploi mai frecvente și vânt intens la începutul lunii noiembrie.

Schimbare de tipar la începutul lui noiembrie

După primul val de instabilitate, circulația atmosferică ar putea suferi o nouă inversare: un câmp de presiune ridicată se va forma treptat deasupra Europei, în timp ce depresiuni adânci se vor reface deasupra Atlanticului de Nord.

Această alternanță între perioade ploioase și intervale mai stabile este caracteristică tranziției către iarnă și poate continua și în prima parte a lunii noiembrie.