Urmează vremea rea, cu ploi torenţiale şi temperaturi minime, în toată ţara. Încep ninsorile viscolite la munte

05 Oct 2025

Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70...100 l/mp. Foto: Getty Images

Meteorologii ANM au emis duminică o informare meteorologică valabilă de pe 5 octombrie, ora 21:00, până pe 9 octombrie, ora 10:00, în toată țara. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci semnificativ, iar ploile torențiale vor reveni. La munte, vor fi prezente și ninsori, temporar viscolite.

Fenomenele preconizate de meteorologi sunt: ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 de metri, intensificări ale vântului și vreme rece.

Din noaptea de duminică spre luni, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga țară. Cantitățile de apă vor fi însemnate și se vor acumula 25...50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, 70...100 l/mp, în special de luni seară și până miercuri dimineața (8 octombrie).

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 m, temporar vor fi precipitații și sub formă de lapoviță și ninsoare, iar marți va ninge viscolit și se va depune strat de zăpadă.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45...55 km/h, iar în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, de peste 60...70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, în general cu temperaturi maxime cuprinse între 12 și 18 grade și minime între 3 și 12 grade.