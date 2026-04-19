Vin frigul și ploile. Ninge la munte. Ultima zi de vreme frumoasă în România, înainte de răcirea accentuată

4 minute de citit Publicat la 10:40 19 Apr 2026 Modificat la 10:42 19 Apr 2026

Vremea se răcește iar ploile vor cuprinde toată țara, începând din 20 aprilie. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor după 20 aprilie, iar local se vor acumula cantități importante de apă, arată prognoza săptămânală emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La munte vor predomina precipitațiile mixte și ninsorile la altitudini mari, iar vântul va avea intensificări temporare în mai multe zone ale țării.

Spre finalul săptămânii, temperaturile vor începe să crească ușor, apropiindu-se de mediile climatologice specifice perioadei.

Vreme mai caldă până luni dimineață

În perioada 19 aprilie, ora 9:00 - 20 aprilie, ora 9:00, valorile termice în țară se vor situa ușor peste cele specifice datei în majoritatea zonelor.

Cerul va fi variabil, cu înnorări și izolat averse slabe pe parcursul zilei în sudul, estul și centrul țării, precum și la munte.

Noaptea va ploua local în Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei și pe arii restrânse în Banat și nordul Moldovei.

În zona montană înaltă trecător vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări ziua la altitudini mari și, pe alocuri, în regiunile estice.

Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 24 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei - unde, pe alocuri, se va produce brumă - și 10 grade în regiunile vestice și pe litoral.

Izolat dimineața și noaptea se va forma ceață.

Vreme frumoasă și în București, duminică

În București, vremea va fi predominant frumoasă. Cerul va avea înnorări temporare, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă.

Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 19 - 20 de grade, iar cea minimă de 5 - 8 grade.

Vremea se răcește de la începutul săptămânii. Ninge la munte și în nord-vestul Moldovei

În intervalul 20 aprilie, ora 9:00 - 21 aprilie, ora 9:00, vremea se va răci în nordul, vestul și sud-vestul țării, iar în celelalte zone valorile termice vor fi în general comparabile cu cele din ziua precedentă.

Cerul va avea înnorări temporare și va ploua în jumătatea nordică a țării și local în rest. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice.

În regiunile nordice și la munte cantitățile de apă vor depăși pe arii restrânse 10 -15 litri/mp.

La altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar în a doua parte a nopții, trecător, și în nord-vestul Moldovei.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zona montană înaltă unde vor fi rafale de 70 - 80 km/h, iar pe parcursul zilei, local și temporar și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40 -50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 11 grade în nordul Moldovei și 23 de grade în sud-estul Munteniei, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 11 grade. Noaptea, pe arii restrânse, se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări spre seară și noaptea când trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe parcursul zilei (viteze de 40 - 45 km/h).

Temperatura maximă va fi de 20 - 21 de grade, iar cea minimă de 6 - 8 grade Celsius.

Răcirea vremii continuă până spre mijlocul săptămânii. Va ploua în majoritatea regiunilor, la munte vor predomina ninsorile

În perioada 21 aprilie, ora 9:00 - 22 aprilie, ora 9:00, vremea va deveni rece pentru această perioadă calendaristică în nordul, centrul, estul și sud-estul țării.

Cerul va avea înnorări temporare în vest și nord-vest, iar în rest înnorările vor fi în general persistente.

Temporar va ploua în majoritatea regiunilor, iar în centrul și în sud-estul teritoriului local se vor acumula cantități de apă însemnate. Ploile vor avea și caracter de aversă și pe alocuri vor fi descărcări electrice.

La munte, la altitudini de peste 1.600 metri, vor predomina ninsorile, iar în nord-vestul Moldovei, în estul și sudul Transilvaniei vor fi precipitații mixte.

Vântul va avea intensificări temporare pe parcursul zilei în majoritatea zonelor, cu viteze mai mari pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în sud-vest, iar cele minime vor fi cuprinse între -2 grade în zonele depresionare și 7 grade pe litoral. Izolat se va produce brumă.

Vin ploile și în București. Maximele termice scad cu 7 - 8 grade, minimele coboară la 1 grad

Vremea se va răci și în București în intervalul menționat, iar cerul va avea înnorări temporar accentuate, iar după-amiaza și noaptea vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în timpul ploilor.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 15 grade, iar cea minimă va fi de 4 - 6 grade.

Intervalul 22 aprilie, ora 9:00 - 23 aprilie, ora 9:00, va fi caracterizat tot de o vreme rece pentru această dată în toată țara.

Cerul va avea înnorări temporare și local vor fi mai ales ploi în sudul, centrul și estul teritoriului, iar la munte vor predomina ninsorile. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe parcursul zilei în vest, parțial în centru și în nord-est, precum și pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 16 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 7 grade pe litoral. Pe alocuri se va produce brumă în depresiuni, în centru și în zona deluroasă din sud.

Răcirea vremii va afecta și Capitala. Cerul va fi variabil, cu înnorări și posibile ploi de scurtă durată după-amiaza.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 12 - 13 grade, iar cea minimă de 1 - 4 grade Celsius.

Vremea intră în încălzire treptată de joi

Prognoza meteorologică pentru intervalul 23 aprilie, ora 9:00 - 26 aprilie 9:00, arată valori termice în creștere treptată de la o zi la alta, care se vor apropia de mediile climatologice specifice perioadei.

Probabilitatea pentru precipitații va fi mai ridicată în prima parte a intervalului în jumătatea estică a țării, iar spre finalul intervalului în cea nordică.

În București, vremea se va încălzi și va deveni apropiată de normalul termic al perioadei, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă.