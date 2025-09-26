Vreme friguroasă, ploi în extindere, lapoviță și ninsori: ANM a anunțat prognoza meteo pentru luna octombrie 2025

ANM anunță vreme predominant rece și instabilă în luna octombrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images/ SimpleImages

Luna octombrie 2025 începe cu un episod de vreme rece și umedă, aducând primele semne de iarnă. Românii trebuie să se pregătească pentru temperaturi scăzute și condiții meteo dificile în prima parte a lunii, mai ales în zonele montane și nord-estice ale țării.

Potrivit estimărilor meteorologice pentru perioada 29 septembrie – 27 octombrie 2025, România va traversa o perioadă de vreme predominant rece și instabilă, caracterizată de temperaturi sub media climatologică și precipitații frecvente, inclusiv sub formă de lapoviță și ninsoare în zonele montane înalte.

Sfârșit de septembrie și început de octombrie cu vreme rece și ploi abundente

În ultima săptămână din septembrie și prima săptămână din octombrie (29.09 – 06.10), valorile termice vor marca o scădere semnificativă, vremea devenind mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă. Regiunile nord-estice vor resimți cel mai accentuat acest recul termic. Maximele vor varia între 8 și 19 grade Celsius, iar minimele nocturne pot coborî până la -2 grade în depresiunile intramontane, în timp ce pe litoral vor rămâne ușor mai ridicate, în jurul valorii de 10 grade.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile se vor extinde în cea mai mare parte a țării, fiind local moderate cantitativ. În zonele montane, în special la altitudini mari, precipitațiile vor lua treptat aspect de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu unele intensificări izolate, mai ales pe crestele montane. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare la nivel național, cu acumulări mai importante în regiunile sud-vestice.

Stabilizare treptată a vremii în a doua parte a lunii octombrie

În săptămâna 6 – 13 octombrie, valorile termice vor reveni spre normalul climatologic al perioadei în cea mai mare parte a țării, cu posibile abateri ușor negative în est. Precipitațiile vor fi în general apropiate de normele climatologice, fără excese semnificative.

Aceeași tendință va continua și în săptămânile următoare (13 – 27 octombrie), când atât regimul termic, cât și cel pluviometric, se vor situa în jurul mediilor specifice lunii octombrie. Astfel, vremea va fi relativ stabilă, cu intervale mai lungi de timp favorabile activităților în aer liber, însă nu sunt excluse episoade scurte de instabilitate atmosferică.