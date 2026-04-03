Vreme instabilă în toată țara de săptămâna viitoare. Prognoza meteo actualizată până la începutul lunii mai

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 6 aprilie, 4 mai. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă, astfel că până la jumătatea lunii aprilie temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, urmând ca ulterior să crească.
Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026
Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru
această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în
regiunile nordice și nord-estice.
Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea
regiunilor, cu un ușor deficit în regiunile vestice.
Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026
Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale
pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru
acest interval, în toate regiunile.
Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026
Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele
normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.
Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o
tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.
Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026
Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru
această săptămână, pe întreg teritoriul României.
Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru
această perioadă, la nivelul întregii țări.