Vreme instabilă în toată țara de săptămâna viitoare. Prognoza meteo actualizată până la începutul lunii mai

Publicat la 09:01 03 Apr 2026 Modificat la 10:03 03 Apr 2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, în intervalul 6 aprilie, 4 mai. Potrivit meteorologilor, vremea va fi instabilă, astfel că până la jumătatea lunii aprilie temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, urmând ca ulterior să crească.

Săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Valorile termice vor fi ușor mai coborâte decât cele specifice pentru

această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în

regiunile nordice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal în majoritatea

regiunilor, cu un ușor deficit în regiunile vestice.

Săptămâna 13.04.2026 – 20.04.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai coborâte decât cele normale

pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru

acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele

normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va avea o

tendință ușor deficitară în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru

această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru

această perioadă, la nivelul întregii țări.