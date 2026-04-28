Vremea de 1 Mai, în București. Temperaturile scad până la 8 grade

<1 minut de citit Publicat la 11:04 28 Apr 2026 Modificat la 11:04 28 Apr 2026

ANM anunță ploi și vânt în București. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo actualizată pentru București. Potrivit meteorologilor, vremea se va răci în următoarele zile, iar joi temperatura maximă nu va depăși 8 grade.

Miercuri, cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua. Vântul va sufla în general moderat iar temperatura maximă, în scădere față de ziua anterioară, va fi de 13...14 grade, iar cea minimă de 5...7 grade.

Joi, vremea va continua să se răcească, astfel că va fi deosebit de rece pentru această dată.

Cerul va avea înnorări și temporar va ploua, cu o probabilitate mai mare pe parcursul zilei și seara. Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări ziua (rafale de 35...45 km/h).

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 1 grad.

De 1 mai, vremea se va menține deosebit de rece pentru această dată.

Temperatura maximă va fi de 12...14 grade, iar cea minimă de 3...4 grade, mai scăzută spre 1 grad în zona preorășenească. Cerul va avea înnorări temporare și va ploua, cu o probabilitate mai mare după-amiaza. Vântul va sufla în general moderat.