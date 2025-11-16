Vremea se strică în toată țara. ANM: Temperaturile scad brusc și vin ploile. La munte va ninge

Temperaturile scad semnificativ, iar ploile și ninsorile își fac apariția. Foto: Hepta

Începând de marți spre miercuri, vremea se schimbă radical în România: temperaturile scad semnificativ, iar ploile și ninsorile își fac apariția, în special în zonele montane și în nordul țării.

Alina Șerban, meteorolog ANM: În partea de sud și sud-est a teritoriului, unde atât astăzi, cât și în zilele anterioare am avut nori persistenți, am avut și ceață dimineața și noaptea. Temperaturile nu au crescut foarte mult; ele au fost chiar sub normalul acestei perioade. În schimb, în vestul țării, în zonele de deal și de munte, am avut vreme frumoasă, cu temperaturi ridicate, care au atins chiar valori de 17-18°.

Astăzi spuneam că vom rămâne cam în același tablou meteorologic. În partea de sud și sud-est vom avea în continuare vreme închisă. Ceața este prezentă la acest moment, dar se va mai răspândi spre după-amiază și se va reface din nou noaptea. Și mâine dimineață, tot în sud-sud-estul țării, vom avea din nou vizibilitate redusă și numeroase atenționări pentru acest fenomen.

În vest, nord și centru vorbim de nori cu ploaie. Astăzi și în orele care urmează, până spre seară, vom avea ploi în Maramureș, Transilvania și Moldova. În aceste zone nu va mai fi ceață.

Mâine situația se va schimba puțin: o altă masă de aer va determina temperaturi mai ridicate, sperăm în toate regiunile, cu maxime de până la 19-21°, în special în vest și sud. În același timp, mâine vor fi intensificări ale vântului în Banat, Crișana și Maramureș, mai ales după-amiază și spre seară, cu rafale de 50-65 km/h. Chiar dacă va fi mai cald, un front atmosferic rece va traversa țara de la vest-nord-vest către sud-sud-est și va aduce scăderi de temperatură.

Vom avea chiar o scădere semnificativă de la zilele calde: de exemplu, în partea de vest a țării, marți, temperaturile maxime vor fi de cel mult 8-10°, față de 19-21° anterior. Frontul rece va aduce și nori și precipitații sub formă de ploaie, iar mai târziu, marți noapte spre miercuri, acestea se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În zonele montane, este foarte posibil să cadă lapoviță și ninsoare, iar precipitații de acest tip vor fi prezente și în zonele mai joase din Maramureș, Transilvania și jumătatea de nord a Moldovei. Frontul rece va ajunge miercuri și în sudul țării, aducând ploi și temperaturi mai scăzute.

Temperaturile de marți din vest se vor regăsi miercuri în sud, cu maxime de 7-10°. În Capitală, astăzi vremea va fi închisă și noaptea, iar din nou va apărea ceața. Temperaturile nu vor crește prea mult, ajungând la 10-11°. Mâine, însă, se va încălzi datorită schimbării masei de aer, iar după-amiază temperaturile vor fi de 17-18°, urmând ca apoi să scadă semnificativ. Miercuri, vremea va fi din nou închisă în București.