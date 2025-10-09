Fără rușine. „Petrov” cere justiției să-i redea privilegiile pierdute. Vrea vilă, indemnizație lunară, pază SPP și mașină de serviciu

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

După ce a recunoscut cu propria voce că știa cum „se aranjau dosarele” în biroul său de la Cotroceni, fostul președinte Traian Băsescu – dovedit între timp colaborator al Securității sub numele conspirativ Petrov – se întoarce azi în fața magistraților. De data aceasta, nu ca să dea ordine sau ca să tragă sfori, ci ca să-și ceară înapoi privilegiile pierdute: vilă, indemnizație lunară, pază SPP și mașină de serviciu.

Procesul se judecă la Judecătoria Sectorului 1, iar fostul președinte mizează pe decizia Curții Constituționale din iulie 2025, care a declarat neconstituțională legea prin care i-au fost retrase beneficiile foștilor șefi de stat dovediți colaboratori ai Securității.

Ironia e amară: omul care, în 2017, spunea pe o înregistrare devenită celebră – „Coldea, Kovesi, judecătoarea Camelia Bogdan… hai, băieți, să-l aruncăm în aer!” – e același care astăzi invocă statul de drept și cere protecția justiției. Pe aceeași bandă, Băsescu vorbea despre condamnarea lui Dan Voiculescu și despre mutările de judecători din dosar: „mâine îl luăm pe Mustață și intră Camelia Bogdan… dacă aveam Codul penal îi dădea 20 de ani, a putut să-i dea doar zece.” În același dialog, fostul președinte își descria România drept „stat mafiot, eu știu ce spun”.

Realitatea îl contrazice acum, cu documente oficiale. Pe 11 septembrie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a confirmat, printr-o decizie definitivă, că în dosarul ICA s-au comis abuzuri grave. Instanța a constatat că judecătoarea Camelia Bogdan, cea pomenită chiar de Băsescu pe înregistrare, a soluționat cauza „cu evidență nelegală”, a aplicat retroactiv o logică de confiscare extinsă și a dublat despăgubirea statului prin confiscări de imobile care nu aveau legătură cu fapta. Mai mult, magistratul a fost găsit în stare de incompatibilitate, având un contract plătit cu Ministerul Agriculturii – parte civilă în proces.

Aceasta este fotografia completă a unui sistem care, în timpul mandatelor lui Băsescu, își făcea treaba prin protocoale secrete între Parchet, SRI și instanțe. Sub umbrela „luptei anticorupție”, binomul Coldea–Kovesi a devenit unealta perfectă pentru reglări de conturi politice.

Astăzi, același om care a numit acel stat „mafiot” vine să-i bată la poartă, cerându-i privilegii. Același „Petrov” care și-a turnat colegii în studenție, care a semnat note informative ce au blocat destine, invocă acum Constituția și deciziile CCR.

Judecătorii îi vor da, probabil, ceea ce legea îi permite. Dar memoria publică nu uită: într-o țară pe care chiar el a numit-o „stat mafiot”, fostul jupân al sistemului cere astăzi compensații de la un sistem pe care l-a folosit, l-a manipulat și, în cele din urmă, l-a compromis.