Dan Nica: Din cauza accizei, statul riscă să fie perceput drept "câștigător" în războiul din Orientul Mijlociu

Europarlamentarul Dan Nica, membru al Comisiei ITRE (Industrie, Cercetare și Energie) a Parlamentului European, a fost prezent sâmbătă în emisiunea Be EU la Antena 3 CNN cu mai multe mesaje referitoare la situația pieței energetice în Uniunea Europeană, în contextul crizei generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Nica a susținut că în România, consumatorii vulnerabili, inventariați ca atare și care înseamnă mai mult de două milioane de familii, ar trebui să fie compensați direct pentru creșterea prețurilor la combustibili.

"Vor spune unii: 'Dacă n-are mașină, cum să îi dai compensație pentru creșterea prețurilor la combustibili?' Simplu: pe seama creșterii prețurilor la carburanți, au crescut prețurile la pâine, lapte, ouă, carne. Și atunci, îi dau această compensare pentru a suporta mai ușor creșterea prețurilor la alimentele de bază.

Eu cred că un mix, o combinație între compensarea prin reducerea de acciză și această compensare directă ar trebui aplicată în România, iar guvernul ar trebui să ia imediat măsuri, pentru ca acest șoc al prețurilor să nu facă viața oamenilor insuportabilă", a spus europarlamentarul.

Dan Nica, europarlamentar: La anul, va fi mai bine pentru că intră în funcțiune Neptun Deep

"Pe partea de gaze naturale și petrol stăm relativ bine, pentru că avem o parte din producție care se realizează în țara noastră. La anul va fi și mai bine, pentru ca intră în funcțiune Neptun Deep. Deci, dintr-un anumit punct de vedere vom sta mai bine.

Nu sunt convins că rezervele obligatorii de gaze naturale și de petrol sunt la nivelul la care ar trebui să fie. M-am întors recent din Japonia, unde prețul litrului de benzină era 80 de cenți. La noi, cam doi euro. I-am întrebat cum au reușit și mi-au răspuns că ei au stocuri de petrol și gaze pentru un an de zile", a subliniat el.

El a avertizat asupra riscului ca statul, care încasează procentual din prețul la pompă prin intermediul accizei și al TVA, să apară drept "câștigător de pe urma războiului".

Din 7 aprilie, Guvernul a redus marginal, cu 30 de bani, valoarea accizei la litrul de motorină standard. Măsura se aplică până la data de 30 iunie anul curent. Acciza la benzină a rămas nemodificată.

"Cei care ne privesc și constată că benzina s-a apropiat de 10 lei se întreabă: 'cine ia banii ăștia?' Dacă această majorare se reflectă și într-o creștere masivă a încasărilor statului din taxe și impozite, oamenii nu vor fi de acord. Vor spune: 'tu, stat, ți-ai făcut planul să încasezi la fiecare litru de benzină circa doi lei și la fiecare litru de motorină circa trei lei (prin intermediul accizei, n.r.). De ce vrei să-mi iei acum patru lei? Bugetul e construit pe încasări din acciză de 2 - 3 lei la litru'.

Iar românii nu se pot duce peste graniță să alimenteze - că am văzut că cineva era suspectat de contrabandă, pentru că și-a făcut plinul de motorină în Republica Moldova. Deci, ajungem la situații absurde", a conchis europarlamentarul.