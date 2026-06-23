Elon Musk ar putea primi 1 miliard de acțiuni SpaceX dacă reușește să ducă un milion de oameni pe Marte

Cuvântul „Marte” apare de 63 de ori în document, inclusiv în secțiunea „compensații executive”. Foto: Hepta

Când SpaceX a publicat documentul S-1, necesar pentru listarea companiei la bursă, detaliile privind pachetul de compensații al lui Elon Musk au atras atenția investitorilor: acesta ar putea primi acțiuni de ordinul sutelor de miliarde de dolari dacă va atinge obiective fără precedent, inclusiv evaluări bursiere de mii de miliarde de dolari și construirea unei colonii umane permanente pe Marte cu cel puțin un milion de locuitori, potrivit Fortune.

Aceasta vine în completarea participației sale existente, de aproximativ 5 miliarde de acțiuni, evaluate în prezent la circa 825 de miliarde de dolari. Noile acțiuni, potențial în valoare de alte câteva sute de miliarde de dolari, vin cu condiții fără precedent în istoria compensațiilor pentru executivi. Iar caracterul de science fiction al acestor condiții apare constant în întregul document.

Cuvântul „Marte” apare de 63 de ori în document, inclusiv în secțiunea „compensații executive”. Prospectul este structurat, parțial, în jurul ideii că ajungerea pe Marte nu este un proiect de imagine, ci motivul de existență al companiei. „De-a lungul întregii sale existențe, civilizația umană a trăit pe un singur corp ceresc: Pământul”, se arată în document. „Actualul model, în care civilizația umană este limitată la o singură planetă, expune omenirea unor amenințări existențiale care sunt imprevizibile și incontrolabile la scară planetară.”

„Nu vrem ca oamenii să aibă aceeași soartă ca dinozaurii”, se mai arată în document.

Pachetul salarial este conceput intenționat în acest mod. Recompensele bazate pe acțiuni ale SpaceX includ 1,3 miliarde de acțiuni super-vot din clasa B, cu 10 voturi pe acțiune, structurate pentru a păstra controlul aproape absolut al lui Musk asupra companiei.

Cu trei luni înainte de depunerea documentului, Musk a fuzionat compania sa de inteligență artificială xAI și platforma sa de social media X cu SpaceX, într-o tranzacție care a evaluat compania aerospațială la 1 trilion de dolari și xAI la 250 de miliarde de dolari. Compania rezultată pare un fel de „Frankenstein”, însă propria declarație din document arată că piesele aparent diferite au un scop comun. Colonizarea planetei Marte necesită roboți care să construiască habitate, inteligență artificială capabilă să funcționeze autonom pe o planetă cu un decalaj de comunicare de 20 de minute și o rețea de tip Starlink la scară largă. SpaceX pare o companie pentru Marte, iar restul este infrastructură pentru această misiune.

Fiecare tranșă necesită atingerea unui prag de capitalizare bursieră și a unui „prag de colonie umană”, toate fiind „condiționate de continuarea angajării lui Musk până la data la care realizarea este certificată de consiliul de administrație”. Asta înseamnă că Musk trebuie să conducă în continuare SpaceX în momentul în care un milion de oameni vor trăi pe Marte pentru ca aceste recompense să fie acordate.

La prețul de luni, Musk ar primi acțiuni în valoare de 165 de miliarde de dolari dacă SpaceX va reuși să conducă procesul de stabilire a unei colonii pe Marte cu cel puțin un milion de locuitori.

Traderii de pe piața de predicții Kalshi estimează o șansă de mai puțin de 20% ca SpaceX să trimită oameni pe Marte până în 2030. SpaceX nu a specificat un calendar în prospect, invocând necesitatea dezvoltării unor tehnologii noi, nevalidate. Compania vizează zboruri cargo fără echipaj începând cu 2028, cu roboții Optimus de la Tesla posibil printre primele încărcături. Racheta Starship, care ar putea face posibilă o colonie de un milion de oameni, este încă în dezvoltare și se află în prezent în teste.