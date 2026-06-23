ANM a emis un nou cod galben de furtuni puternice pentru jumătate de țară. Harta regiunilor unde vor fi vijelii cu grindină

Meteorologii anunță ploi torențiale în jumătate de țară. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o avertizare Cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină în jumătate de țară, pe parcursul zilei de marți, în intervalul orar 10 - 21, și miercuri, în intervalul orar 12 - 21. De asemenea, este în vigoare și un cod galben de caniculă.

Potrivit ANM, în intervalul orar 10 – 21, în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp.

De asemenea, miercuri, 24 iunie, în intervalul orar 12 - 21, în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1...4 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15...25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40...50 l/mp.

Cod galben de caniculă

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de marți, în intervalul 12-21, în Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...33 de grade.

Totodată, miercuri, 24 iunie, în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Maximele termice vor fi de 30...34 de grade.