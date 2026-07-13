80 de miliarde de euro pentru campionii tech ai Europei. Nazare: România trebuie să fie stat iniţiator, nu doar beneficiar

Alexandru Nazare. sursa foto: Hepta

România sprijină lansarea unui nou instrument strategic de finanţare a inovaţiei, derulat prin Banca Europeană de Investiţii (BEI), care mobilizează până la 80 de miliarde de euro pentru finanţarea unicornilor tech, a anunţat ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, scrie Agerpres.

„Europa are un nivel ridicat al cercetării, antreprenori şi companii tehnologice cu potenţial extraordinar. Dar prea multe dintre acestea întâmpină dificultăţi exact în momentul în care trebuie să facă pasul de la start-up la companie globală. De prea multe ori, capitalul necesar pentru această etapă este în afara Europei. Aceasta este provocarea la care răspunde noua iniţiativă European Tech Champions (ETCI 2.0) lansată de Banca Europeană de Investiţii (BEI) la finalul săptămânii trecute, în care România are un rol important, fiind unul dintre primii susţinători ai acestui proiect. Prin mobilizarea a până la 80 de miliarde de euro în acest instrument, Europa construieşte unul dintre cele mai ambiţioase mecanisme de investiţii dedicate companiilor tehnologice aflate în etapa de scalare şi consolidării unui ecosistem european al fondurilor de investiţii”, a scris acesta, luni, pe pagina sa de Facebook.

Iniţiativa este coordonată de Grupul Băncii Europene de Investiţii (BEI), prin Fondul European de Investiţii (FEI), şi urmăreşte să ajute companiile europene de tehnologie să acceseze mai uşor finanţarea de care au nevoie pentru a se dezvolta şi a concura la nivel global.

„În ultimul an, am susţinut activ această direcţie inclusiv în dialogul cu Nadia Calvino, preşedintele Grupului BEI, şi cu reprezentanţii FEI, pentru că România are interesul să participe încă de la început la construcţia unor astfel de instrumente europene de finanţare. În paralel, lucrăm la consolidarea ecosistemului de fonduri de investiţii şi la dezvoltarea unor instrumente moderne de finanţare, inclusiv prin Banca de Investiţii şi Dezvoltare”, a precizat Nazare.

Ministrul interimar al Finanţelor a subliniat că, pentru România, miza este cu atât mai importantă: participarea înseamnă şanse mai bune ca antreprenorii români inovatori să atragă capital, o piaţă mai puternică a fondurilor de investiţii şi mai mulţi investitori interesaţi să finanţeze afaceri dezvoltate aici.

„Este, totodată, şansa companiilor româneşti cu potenţial să poată creşte din România, să rămână conectate la economia europeană şi să aibă acces la resursele financiare necesare pentru a deveni campioni internaţionali. ETCI 2.0 va sprijini dezvoltarea a peste 100 de fonduri de investiţii, va extinde finanţarea către fonduri de creştere şi îşi propune să mobilizeze investiţii pentru peste 1.500 de companii tehnologice europene. Este exact tipul de instrument de care Europa şi România au nevoie dacă vrem ca ideile, tehnologia şi valoarea create aici să rămână şi să se dezvolte aici. Cred că România trebuie să fie prezentă acolo unde se construiesc instrumentele moderne de finanţare, ca stat iniţiator al direcţiilor, nu doar ca beneficiar. Prin implicarea în astfel de iniţiative contribuim la consolidarea ecosistemului european al fondurilor de investiţii, la dezvoltarea unui flux mai puternic de capital privat pentru inovare şi la poziţionarea României ca un partener credibil în construcţia următoarei generaţii de campioni tehnologici europeni.

O economie mai competitivă înseamnă nu doar inovaţie tehnologică, ci şi noi moduri de a finanţa creşterea. Aceasta este o direcţie strategică atât pentru dezvoltarea României, cât şi pentru consolidarea influenţei sale la nivel european”, susţine Nazare.