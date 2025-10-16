Adrian Câciu o contrazice pe Ioana Dogioiu: „Că vrea sau nu vrea, salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026”

Deputatul PSD Adrian Câciu o contrazice pe purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, în ceea ce privește majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2026. Fostul ministru al Finanțelor a declarat că salariul minim va crește, iar „ce vrea sau nu vrea” Ioana Dogioiu nu este relevant în procesul de decizie. Adrian Câciu a subliniat că această măsură reprezintă un jalon stabilit de Comisia Europeană, care trebuie îndeplinit pentru ca România să continue să primească fonduri prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
„Salariul minim va crește de la 1 ianuarie 2026. Că vrea sau nu vrea doamna Dogioiu chiar nu contează în actul decizional. (...) Salariul minim este jalon PNRR. Avem Directiva Europeană, avem Legea 283/2024, avem jalonul 392 îndeplinit. Doamna Dogioiu ne anunța că PNRR nu se mai aplică?”, a scris Adrian Câciu pe Facebook.
Fostul ministru al Finanțelor a precizat că PSD susține majorarea salariului minim începând cu data de 1 ianuarie 2025.
„Eu zic că va crește iar ei, cei care spun ca nu crește, pot pleca acasa sau, mă rog, la patronii lor. Pentru că ei nu susțin oamenii, ei execută ordine! Aștept să își revină! Dacă nu, să plece!
Puterea de cumpărare scade și se resimte acut mai ales pentru salariații cu venituri mici.
O creștere a salariului minim, așa cum insistă PSD, le va asigura acestora o minimă compensare și suport în fața prețurilor actuale”, a mai scris Câciu.
Precizările deputatul PSD vin după ce purtătoarea de cuvânt a Guvernului a anunțat că premierul Ilie Bolojan i-a transmis că, „în principiu”, salariul minim nu va crește, însă o decizie finală nu a fost luată, iar subiectul este în continuare „în analiza” sa.
Ministrul Muncii a anunțat că lucrează deja la un calcul care ar trebui să arate cu cât va creşte salariul minim în 2026. În acest moment, se conturează două scenarii posibile. O decizie finală va fi luată de Coaliția de guvernare.