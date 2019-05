Adrian Năstase, predicție pentru PSD, după dezastrul de la europarlamentare

Foto: Adrian Nastase/ Facebook

Fostul premier Adrian Năstase a comentat rezultatul alegerilor europarlamentare și a făcut o predicție pentru PSD.

”Rezultatul PSD la alegerile europarlamentare este dezamagitor. Este o expresie blanda. Acest rezultat va atrage efecte in cascada. Nu vreau sa fiu o Casandra. Deocamdata, nu fac decat sa amintesc scrisoarea lui Badalau, din ianuarie 2018 ( de care pana si el s-a delimitat!) si care atragea atentia asupra unor riscuri pentru perioada viitoare.

Cred ca liderii partidului, inainte de a lua „decizii de confort” dupa acest rezultat si pentru a pregati partidul pentru viitoarele competitii electorale, ar trebui sa revada acele sugestii, facute in urma cu un an si jumatate, si sa-si aduca aminte si de deciziile luate in partid dupa alegerile locale, din 2004” scrie Adrian Năstase pe blog.