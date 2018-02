Adriana Săftoiu, dezvăluiri despre ședința în care Ludovic Orban l-a "executat" pe Daniel Zamfir: Nu e nicio diferență între Dragnea și noi

Adriana Săftoiu reacționează dur la execuția pusă la cale de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa senatorului liberal Daniel Zamfir. Cel din urmă a fost schimbat de la șefia Comisiei Economice din Senat și înlocuit cu Florin Cîțu.

"....tot caut un cuvant potrivit dupa ziua de astazi, mai ales dupa ce s-a intamplat in grupul PNL de la Senat ( la deputati inca a fost parfum), si inca nu il gasesc. Am auzit astazi ca nu se voteaza oamenii dupa competente, ci e vot politic. Adica, votul politic nu ia in considerare competenta, ci preferinta sefului. Se repeta si se repeta istoria!

Sper ca multi sa se abtina sa il mai atace pe Dragnea cu argumentul ca isi pune in functii doar supusii. Nici o diferenta! Conform unui coleg, "sustinestem" ce vrea conducerea. Nu e tristete, e jale mare! Iar cea mai mare dezamagire a mea a fost lipsa de demnitate. Sa vina 22 sa iti spuna ca te au votat, cand la numaratoare au fost 12?

Da, aveti dreptate cand nu vedeti diferenta! ", a scris Săftoiu, pe Facebook.