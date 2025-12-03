Agenția Națională Antidrog e desființată. Nicușor Dan a promulgat legea care înființează instituția care va prelua atribuțiile ANA

Noua agenţie va elabora Strategia naţională antidrog şi planurile de acţiune aferente. Foto: Profimedia Images

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, miercuri, Legea privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor. Actul normativ prevede desființarea Agenției Naționale Antidrog (ANA), iar toate atribuțiile sale vor fi preluate de această nouă instituție care se va afla în subordinea premierului României, relatează Agerpres.



Potrivit actului normativ, se organizează centre de sănătate mintală pentru prevenirea şi tratarea adicţiilor prin reorganizarea centrelor de sănătate mintală organizate în cadrul spitalelor publice, prin preluarea atribuţiilor aferente centrelor, personalului contractual, a posturilor aferente şi a patrimoniului centrelor de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog, regionale şi judeţene din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog.



Parlamentul a adoptat, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr.147/2024 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor, a centrelor de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor, precum şi pentru modificarea unor acte normative.



Conform actului normativ, Agenţia Naţională pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale cu personalitate juridică, aflată în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea Cancelariei prim-ministrului şi în coordonarea prim-ministrului.



Agenţia se înfiinţează prin preluarea atribuţiilor privind prevenirea consumului ilicit de droguri şi de concepţie şi coordonare, evaluare şi monitorizare, la nivel naţional, a politicilor în domeniul prevenirii consumului ilicit de droguri, a atribuţiilor privind coordonarea asistenţei integrate multidisciplinare şi intersectoriale în domeniul consumului de droguri ale Agenţiei Naţionale Antidrog, precum şi a personalului contractual şi patrimoniului aferent din aparatul propriu al acesteia.



Agenţia elaborează Strategia naţională antidrog şi planurile de acţiune aferente şi monitorizează implementarea acestor documente prin intermediul unui comitet interministerial şi intersectorial care se constituie prin decizie a prim-ministrului.



Comitetul este format din membri permanenţi, respectiv reprezentanţi ai instituţiilor publice din România care elaborează şi implementează politici cu impact naţional în domeniul drogurilor şi al adicţiilor, precum şi membri invitaţi, respectiv reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale cu minim doi ani de vechime şi activitate recunoscută în domeniul drogurilor şi al adicţiilor, al sănătăţii mintale sau protecţiei drepturilor copilului.



Dreptul de vot în cadrul comitetului se exercită în funcţie de statutul membrilor, după cum urmează: membrii permanenţi au dreptul la un vot pentru fiecare instituţie reprezentată; membrii invitaţi dispun de un singur vot în ansamblu, exprimat printr-un reprezentant desemnat prin regulamentul de organizare şi funcţionare.



Agenţia Naţională Antidrog se desfiinţează, prin divizare totală, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi a personalului contractual aferent, iar poliţiştii din cadrul agenţiei se pun la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne în condiţiile prevăzute de Legea nr. 360/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea numirii într-o funcţie corespunzătoare. Agenţia Naţională Antidrog îşi îndeplineşte atribuţiile legale în domeniu până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.