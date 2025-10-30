Agitatorii lui Călin Georgescu s-au încăierat cu jandarmii, în fața TMB. Tocmai îi aduseseră liderului lor o cușcă cu porumbei albi

Susţinătorii fostului candidat la alegerile prezidenţiale au intrat în conflict cu jandarmii. Sursa foto: Antena 3

Susţinătorii lui Călin Georgescu au provocat, din nou, joi, o încăierare cu jandarmii, în fața Tribunalului București, unde fostul candidat la Președinție încearcă să scape de controlul judiciar. Un bărbat a fost dus la dubă, în timp ce restul grupului s-a îmbrâncit cu forțele de ordine. Călin Georgescu așteaptă să afle, joi, dacă magistraţii îi vor prelungi sau nu măsura controlului judiciar cu 60 de zile.

Susţinătorii lui Călin Georgescu au mers în faţa Tribunalului cu mai mulţi porumbei albi, în cinstea "liderului" lor. La termenul trecut, tot de la TMB, Călin Georgescu a încercat să lanseze un porumbel alb spre cer, însă e uşuat. Pasărea a căzut pe astfalt. De data aceasta, susţinătorii au încercat cu mai mulţi porumbei, aduși într-o cușcă mare.