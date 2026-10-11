Al doilea mesaj transmis de Călin Georgescu fanilor săi din fața arestului: „Pe unii vă aud”

Călin Georgescu. Foto: Hepta

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a transmis, duminică seară, un nou mesaj susținătorilor săi de când se află în arest. „Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit”, a precizat acesta.

Călin Georgescu le-a mulțumit pentru sprijin și le cere să se roage pentru România.

„Dragii mei din țară și de pretutindeni,

Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit.

Fiecare glas care ajunge până la mine, fiecare gând bun și fiecare rugăciune venite de departe îmi spun că nici distanța, nici zidurile nu pot despărți oamenii uniți în această Lucrare. Și știm cu toții că, pe cât de mare este Lucrarea, pe atât de mari sunt și încercările.

Știu că pentru mulți dintre voi, dragostea de țară și curajul de a vă apăra convingerile au ajuns să fie însoțite de pedeapsă. Nimic din ceea ce trăiți nu îmi este străin și nimic din ceea ce îndurați nu îmi este indiferent.

Țara noastră trece, într-adevăr, prin vremuri grele, de mare încercare. Să ne rugăm cu toții lui Dumnezeu, cu adâncă smerenie, pentru binele ei.

Credința noastră se desăvârșește prin încercări și răbdare. În lumina Adevărului, mai devreme sau mai târziu, minciuna se va arde singură.

Faceți doar binele, feriți-vă de rău, căutați pacea și urmați-o pe ea.

Cu iubire, niciodată îndeajuns, unii pentru alții și noi toți cu Dumnezeu!”, se arată într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Acesta este al doilea mesaj pe care îl transmite de când se află în arest. Sâmbătă, acesta a postat un mesaj scurt. "Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit", le-a transmis Georgescu susţinătorilor săi.

Susţinătorii lui au creat haos la Arestul Central și DIICOT

Protestele susținătorilor lui Călin Georgescu din fața Arestului Central și a sediului DIICOT continuă să creeze probleme după mai bine de o săptămână. Între 29 septembrie și 9 octombrie, autoritățile au primit în total 42 de apeluri, iar jandarmii au dat 124 de amenzi, în valoare de 101.000 de lei.

La fața locului au fost trimise și echipe de dialog, care le explică zilnic participanților de ce adunarea trebuie declarată și de ce este nevoie de un organizator.

Jandarmii spun că trebuie să țină cont și de faptul că Arestul Central se află într-o zonă rezidențială, astfel încât oamenii care locuiesc acolo să poată ajunge la casele lor, iar circulația să nu fie blocată.

În cele 11 zile scurse până vineri, jandarmii au aplicat 124 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 101.000 de lei, pentru încălcarea legislației privind adunările publice, dar și a normelor de conviețuire socială, ordine și liniște publică.

Călin Georgescu a fost dus din nou, vineri, la sediul DIICOT, în a patra zi de percheziții informatice. Procedura de extragere și analiză a datelor a început după perchezițiile efectuate pe 21 septembrie, la locuința familiei Georgescu din Mogoșoaia.

Anchetatorii au ridicat telefoane mobile, laptopuri, stick-uri de memorie și alte dispozitive electronice, ale căror date sunt verificate în prezența deținătorilor.

Joi, la sediul DIICOT a fost chemată și soția sa, Cristela Georgescu, martor în dosar.