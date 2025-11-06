Ciprian Ciucu demontează fake-ul lui George Simon cu „blocul reabilitat unde stau migranții”: E un bloc privat în regim de hotel

Candidatul liberal la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a reacționat, joi, la un mesaj postat pe rețelele sociale de liderul AUR, George Simion, în care actualul primar al Sectorului 6 este acuzat că îi favorizează pe migranți în detrimentul românilor.

Postarea lui Simion îl prezintă chiar pe șeful AUR, alături de Anca Alexandrescu, pe o stradă între două blocuri din București.

Blocul din dreapta este reabilitat, cu un aspect proaspăt și modern, iar cel din stânga este într-o stare vizibilă de degradare, cu tencuiala căzută.

În partea superioară a imaginii este imprimat textul: "În stânga e blocul din Sectorul 6 unde stau românii, în dreapta cel reabilitat, unde stau migranții. Mai votați guvernarea asta?"

Anca Alexandrescu candidează la Primăria Generală, iar partidul lui Simion a anunțat că o sprijină în acest demers.

Ciprian Ciucu a replicat acestei postări publicând, la rândul său, o poză în care primarul Sectorului 6 apare între aceleași două blocuri.

Potrivit lui Ciucu, blocul "reabilitat pentru migranți" este, de fapt, un imobil privat, care funcționează în regim hotelier.

Ciprian Ciucu: În blocul reabilitat locuiesc temporar muncitori români și străini

"Cum poți să minți oamenii cu bună știință și fără jenă, George Simion? Blocul 'reabilitat unde stau migranți' este un bloc privat în regim de hotel.

Acolo stau temporar lucrători din construcții români și de alte naționalități. Am verificat personal de dimineață.

Ai lăsat să se înțeleagă că primăria a reabilitat blocul acela pentru ca "stau migranții".

Blocul nereabilitat este pe lista blocurilor care vor fi reabilitate. Anveloparea termică ține doar de buget. Reabilităm în ritmul în care ne permit banii atrași. Asta, în timp ce construim si reabilitam zeci de școli și grădinițe.

În mandatul meu au fost reabilitate 362 de blocuri. Cum resursele nu sunt nelimitate, este doar normal să nu ajungi dintr-o dată peste tot.

Ciprian Ciucu: "Simion a 'făcut' apartamente de 35.000 de euro

Nu te mai întreb ce și făcut tu în viața ta, în afară de propagandă și minciuni. Ai făcut apartamente de 35 de mii de euro...

Lângă bloc este un loc de joacă făcut recent iar strada se prezintă bine.

De asemena, vom continua să reabilităm blocurile de acest fel.

P.S. În campania asta trebuie să stau și să demontez minciuni."