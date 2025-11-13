Liviu Negoiţă anunță că nu mai candidează la Primăria Capitalei: „Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente”

1 minut de citit Publicat la 11:54 13 Noi 2025 Modificat la 11:55 13 Noi 2025

Liviu Negoiţă. Sursa foto: Agerpres Foto

Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, a anunțat joi că nu-şi mai depune candidatura pentru alegerile din 7 decembrie, din cauza „abuzurilor semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti, potrivit Agerpres.

El afirmă că atât legislaţia, cât şi „năravurile” care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului.

„Din cauza abuzurilor semnificative care afectează alegerile parţiale din Bucureşti (perioada de precampanie a fost extrem de scurtă, pentru a avantaja candidaţii partidelor parlamentare, finanţate cu sume imense de la buget; nu au fost aprobate cererile pentru corturi şi acţiuni de promovare; doar partidele parlamentare au reprezentanţi în secţiile de vot - chiar dacă nu au candidaţi!; nu au fost acceptate dezbateri pe temele esenţiale pentru bucureşteni), Liviu Negoiţă, în deplin acord cu PUSL, a decis să nu-şi depună candidatura pentru Primăria Capitalei”, se arată într-un comunicat al partidului transmis joi Agerpres.

Negoiță: „Competiţia electorală este complet deturnată”

Potrivit sursei citate, este o reacţie „legitimă” de protest în faţa „abuzurilor evidente”.

„Atât legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie şi pentru interesele electoratului. Sunt aleşi primari dintr-un singur tur cu 20-25% din voturile exprimate, complet lipsiţi de legitimitate! Se anunţă alegerile în ultima clipă pentru a nu permite să apară surprize care să încurce jocurile partidelor care aruncă zeci de milioane de euro de la bugetul public în campaniile electorale.

Birourile secţiilor de vot sunt controlate de reprezentanţii aceloraşi partide, care reprezintă, pe fond, aceeaşi mizerie. Nu sunt acceptate dezbateri pe teme de maximă importanţă pentru bucureşteni! Pe astfel de premise, competiţia electorală este complet deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!'', a afirmat Negoiţă.

El a completat că, alături de PUSL, susţine ferm alegerea primarilor din două tururi, dreptul candidaţilor de a avea reprezentanţi în toate secţiile de vot şi obligativitatea dezbaterilor între contracandidaţi. „Cine nu are curaj să se prezinte la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, a evidenţiat Liviu Negoiţă.

Pe 16 octombrie, liderul PUSL Bucureşti, Liviu Negoiţă, a anunţat că va candida la funcţia de primar general al Capitalei.