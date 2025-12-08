Situaţie inedită într-o comună din județul Botoşani: după tată şi mamă, primăria va fi condusă de-acum şi de fiică

Publicat la 11:45 08 Dec 2025

Andreea Alecu Gireadă a câştigat alegerile locale, după ce tatăl ei, Dumitru Verginel Gireadă, a fost ridicat de DNA. Sursa foto: Antena 3 CNN

Situaţie incredibilă în județul Botoşani. O adevărată dinastie s-a înscăunat în fruntea primăriei din comuna Mihai Eminescu. După tată şi mamă, instituţia va fi condusă acum şi de fiică. Andreea Alecu Gireadă a câştigat alegerile locale, după ce tatăl ei, Dumitru Verginel Gireadă, a fost ridicat de DNA. Familia Gireadă conduce primăria de mai bine de 20 de ani.

Comuna "Mihai Eminescu", din județul Botoşani, are un nou primar, dar numele nu este o surpriză. Conducerea localităţii rămâne în aceeaşi familie, care domină viaţa administrativă a comunităţii de mai bine de 2 decenii. Andreea Alecu Gireadă a câştigat alegerile desfăşurate duminică.

Ea a obţinut peste 41% din voturile valabile exprimate. Scrutinul a fost organizat după demisia tatălui său. Verginel Gireadă a renunţat la funcţie în luna octombrie, în contextul unei anchete DNA privind suspiciuni de corupţie.

În trecut, primăria a fost condusă şi de mama Andreei Gireadă, astfel că actualul rezultat marchează o continuitate aproape neîntreruptă a familiei la vârful administrației locale.

Primele mandate ale acestei familii au fost obţinute sub sigla PNL. Totuși, în ultimul mandat, Verginel Gireadă a schimbat tabăra politică şi a trecut la PSD. Tot din partea social-democraţilor a candidat şi fiica sa.

Rezultatul confirmă continuitatea influenţei familiei în comuna Mihai Eminescu.