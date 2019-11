ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Ce a apărut pe pagina de Facebook a Vioricăi Dăncilă, după ce a votat

Foto: Viorica Dăncilă/ Facebook

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Viorica Dăncilă a postat pe pagina de Facebook un mesaj, la scurt timp după ce a votat. Candidatul PSD la prezidențiale îndeamnă românii să meargă la vot și susține că a votat pentru ca cetățenii să aibă un trai mai bun.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019.”Am votat pentru o Românie a bunăstării, a respectului și a drepturilor garantate, o Românie sigură și demnă, în care românii nu stau cu teamă pentru ziua de mâine, că nu au ce pune pe masă sau nu au bani de medicamente sau facturi. Am votat împotriva tăierilor de pensii și salarii, împotriva austerității, am votat pentru o Românie care stă cu capul sus și care are grijă de toți ai ei: de copiii noștri, de pensionari, de cei de la sate și cei de la oraș, de fiecare român care are dreptul de a trăi mai bine aici, în țara lui.

Îmi doresc ca fiecare român să vină astăzi la vot gândindu-se că merită un trai decent și merită respect de la președintele lui!”, spune Dăncilă pe Facebook.