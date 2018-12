Alertă în politică! Demisie la vârful PSD București

Foto: pixabay.com

Secretarul executiv al PSD București și-a depus demisia din funcție după ce la șefia organizației a fost instalat interimar Gabriel Mutu.

În anunțul trimis colegilor de partid, Costin Mitache spune că alături de Gabriela Firea și Robert Negoiță a avut cele mai mari „satisfacții” electorale.

„Stimati colegi,

Dupa desemnarea lui Gabi Mutu ca presedinte interimar al PSD Bucuresti, intr-o intalnirea pe care am avut-o cu el, sambata, 24 noiembrie, l-am informat despre intentia de a ma retrage din pozitia de secretar executiv, pozitie dobandita prin vot in Consiliul Organizatiei PSD Bucuresti in anul 2015 (vechiul statut) si am convenit ca voi anunta acest lucru cu ocazia primului BP al PSD Bucuresti.

I-am sugerat, atunci, sa-l nominalizeze ca si secretar executiv si sa obtina votul CEx al PSD Bucuresti, pe Daniel Geanta, actualul Presedinte al AVAS si Secretar Executiv la Sectorul 6. Sper, azi, sa ia acesta decizie si astfel sa se asigure continuitate si predictibilitate in functionarea PSD Bucuresti.

Va rog, astfel, sa luati act de retragerea mea din calitatea de Secretar Executiv al Organizatiei PSD a municipiului Bucuresti, incepand cu data de 12 decembrie 2018.

Multumesc Robert Negoita !

Multumesc Gabriela Firea!”, transmite Costin Mitache liderilor din PSD București, potrivit stiripesurse.ro.