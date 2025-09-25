Alexandru Nazare: „Avem un preț al energiei foarte mare, chiar raportat cu Europa Vestică”

După liberalizarea pieței de energie, consumatorii au primit facturi duble sau chiar triple.Foto: Alexandru Nazare / Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a afirmat joi, la Antena 3 CNN, că prețul la energie este „foarte mare” în țara noastră chiar raportat la prețurile din Europa de Vest. Soluția însă nu este una pe termen scurt, crede ministrul, ci pe termen lung. Alexandru Nazare a declarat că România are nevoie de investiții strategice în industria energiei pentru a reduce povara pentru români.

„Zona de energie afectează extrem de mult consumatorii casnici şi cei din industrie. Avem un preţ al energiei foarte sus, chiar raportat cu Europa Vestică, avem un preț al Energiei foarte mare.

Strategic, România trebuie să se orienteze către investiţii în Energie care să echilibreze rețeaua, care să încurajeze zona de stocare, vorbim de nuclear, de hidro. Nu e vorba să vorbim despre ele trebuie și puse în practică”, a admis ministrul Finanțelor.

După liberalizarea pieței de energie, consumatorii au primit facturi duble sau chiar triple. Povara facturilor la energie este dublată în România și de majorarea TVA, creșterea unor accize, majorarea impozitului pe locuințe și impozitarea CASS a mai multor categorii sociale.

„Nu e o perioadă uşoară, nu sunt măsuri care să poate fi suportate uşor. Efectul, dacă nu acționam ar fi fost mult mai grav, dar asta nu înseamnă că poate fi suportat ușor. Dar e o perioadă temporară, e o perioadă de criză, e o perioadă în care trebuie să depășim pericolele la adresa stabilităţii României, care ne-ar fi grevat pentru foarte mulți ani. O pierdere a ratingului...ne revedeam după trei ani. Efectele ar fi fost mult mai grave. Ne-a luat trei ani să ne revenim ultima dată când ne-am revenit după un eveniment similar”, a spus ministrul Finanțelor.