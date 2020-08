Alexandru Petrescu (PSD): "Guvernul Orban încalcă dreptul fundamental la educație"

"Neasigurarea de catre Guvernul PNL, in timp util, a tabletelor pentru sistemul educational, a conectivitatii la internet aferente precum si a compentelor digitale de baza atat ale elevilor cat si ale cadrelor didactice va conduce la adancirea decalajului dintre rural si urban, dintre familiile ce isi pot permite si cele care sunt in imposibilitatea de oferi copiilor sansa de a se instrui in sistemul educational online.

Clivajul dintre cei care isi vor continua educatia online si cei care nu vor putea accesa instruirea sub aceasta forma, acutizat de nepriotizarea de catre Guvernul Orban a incluziunii digitale a tuturor elevilor, va produce efecte negative pe termen lung, inegalitati sociale greu surmontabile, cu repercusiuni grave asupra societatii romanesti a urmatorilor ani.

Inactiunea Guvernului Orban este impardonabila in conditiile in care rapoarte publice au relevat ca in timpul pandemiei:

-peste 40% dintre elevi nu au participat la şcoala online,

-doar 64% dintre cadrele didactice au organizat ore online

-peste 55% dintre parinti nu au un dispozitiv digital pentru fiecare elev din familie.

In prezent, din totalul de 22.000 de sali de curs sau laboratoare, 74% sunt conectate la internet şi 26% nu. Accesul la educatie este un drept fundamental al copiilor care nu trebuie conditionat, sub nicio forma de mediul de provenienta, de conditia materiala sau de nicio alta circumstanta si cu atat mai putin de incompetenta si precaritatea decizionala a unor guvernanti efemeri.

Educatia romaneasca a fost si trebuie sa ramana un pilon trainic al perpetuarii unei societati sustenbile. De aceea, daca guvernul Orban si-a pierdut directia, recomand intoarcerea la legea de baza a invatamantului romanesc, Legea Instructiunii, care reglementa inca din 1864 ca educatia sa fie gratuită pentru toti copiii, indiferent de categoria sociala din care faceau parte si pentru ambele sexe, iar programa scolara era un cadru unitar atat pentru mediul urban cat si pentru mediul rural, atat in invatamantul public cat si in cel privat", a scris Alexandru Petrescu într-o postare pe Facebook.